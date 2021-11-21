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В ближайшие дни в Грузии будет ветрено

В ближайшие дни в Грузии будет ветрено

Синоптики прогнозируют, что в Тбилиси до 24 ноября осадков не ожидается 21.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Понижение температуры на несколько градусов, ветер и снег в высокогорных районах ожидаются в большинстве регионов в Грузии в воскресенье 21 ноября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.В этот день температура воздуха будет в пределах +10, +15 градусов.В понедельник и вторник, 22-23 ноября, погода прояснится. Осадки не ожидаются. Температура воздуха в Западной Грузии поднимется до +15, +20, а в Восточной воздух прогреется до +12, +17 градусов.Что касается Тбилиси, то до 24 ноября осадков не ожидается. 21 ноября будет дуть довольно сильный северо-западный ветер. Температура воздуха составит +14, +16 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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