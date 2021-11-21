https://sputnik-georgia.ru/20211121/vyplaty-pensioneram-v-dekabre-2021-budut-li-novye-mery-podderzhki-262265177.html

Выплаты пенсионерам в декабре 2021: будут ли новые меры поддержки

Выплаты пенсионерам в декабре 2021: будут ли новые меры поддержки

Российские пенсионеры могут получить в декабре новую выплату по 10 - 15 тысяч рублей – такая информация появилась в сети, но официальные источники пока ее не... 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T22:17+0400

2021-11-21T22:17+0400

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справки

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Учитывая повышенный интерес к этому вопросу, Sputnik Грузия поинтересовался, будут ли введены новые меры поддержки и ожидаются ли в декабре 2021 года выплаты пенсионерам.Будут ли введены новые меры поддержки?Возможность введения новых мер поддержки россиян обычно анонсируют на официальных сайтах - Кремля, правительства, Госдумы, Пенсионного фонда России, но по последним данным на официальных источниках решения о такой выплате пока нет.Инициативу о выплате пенсионерам 10 тысяч рублей или другой суммы в декабре 2021 года пока не озвучивали и представители власти.Прогнозы о том, что пенсионеров в декабре ждут новые выплаты, делают эксперты, основываясь на недавнем заявлении главы Минфина России Антона Силуанова, что пенсии пожилых россиян не успевают за ростом цен на товары, а поддержка пенсионеров, которые не имеют дополнительных источников доходов, является одним из главных приоритетов государства.В пользу выплат эксперты приводят еще один довод – в декабре запланирована большая пресс-конференция президента России, которая обычно сопровождается объявлением о новых мерах финансовой поддержки.По словам экспертов, на протяжении последних двадцати лет Владимир Путин радует жителей России новогодними подарками в виде дополнительных единовременных выплат, поэтому они считают, что нынешний декабрь не станет исключением и будут введены новые меры поддержки пенсионеров, тем более что в бюджете страны к ноябрю накопилось два триллиона рублей неиспользованных средств.Так что вопрос, будут ли введены новые меры поддержки в декабре для пожилых россиян, пока остается открытым.Кто получит выплату в декабреВ Пенсионом фонде России сообщили, что часть россиян в декабре получат регулярную доплату к пенсии, но о новых мерах поддержки никаких решений не принято.В частности, прибавка к пенсии в декабре положена пенсионерам старше 80 лет, а также инвалидам первой группы - сумма доплаты равна двойному размеру фиксированной выплаты от страховой пенсии, составляющей 6 044 рубля.В декабре предусмотрена доплата для неработающих пенсионеров, если размер пенсии не достигает прожиточного минимума. Выплату назначают по заявлению пенсионера. Федеральный размер минимального уровня жизни составляет 10 022 рубля, а размер выплат - от регионального уровня.К пенсиям выплаты положены гражданам, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники. Размер доплаты составляет треть фиксированной выплаты от размера страховой пенсии – 2015 рублей.Выплата к пенсии положена и гражданам, проработавшим более 30 лет в сельской местности. Доплата составляет четверть фиксированной выплаты от страховой пенсии - 1 511 рублей.Материал подготовлен на основе открытых источников

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