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Землетрясение произошло на востоке Грузии
Землетрясение произошло на востоке Грузии
Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в 9 километрах от города Дманиси 21.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-21T09:36+0400
2021-11-21T09:36+0400
происшествия
новости
грузия
центр сейсмического мониторинга
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии в 07:48 по тбилисскому времени в 51 километре от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился у села Земо Карабулаги в 9 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, центр сейсмического мониторинга, землетрясения в грузии

Землетрясение произошло на востоке Грузии

09:36 21.11.2021
© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH Сейсмограф. Землетрясение
Сейсмограф. Землетрясение - Sputnik Грузия, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / IRWIN FEDRIANSYAH
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Магнитуда землетрясения составляла 3,2, эпицентр находился в 9 километрах от города Дманиси
ТБИЛИСИ, 21 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Восточной Грузии в 07:48 по тбилисскому времени в 51 километре от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился у села Земо Карабулаги в 9 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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