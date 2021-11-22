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Активисты заступились за памятник Неизвестному солдату в парке Ваке
Активисты заступились за памятник Неизвестному солдату в парке Ваке
Руководитель движения "Бессмертное Войско Грузии" Гулбаат Рцхиладзе в открытом письме к мэру Тбилиси Кахе Каладзе попросил не переименовывать памятник... 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T15:56+0400
2021-11-22T15:58+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мэр города Тбилиси Каха Каладзе на днях выступил с инициативой воздвигнуть "мемориал грузинским героям" на территории парка Ваке, объявив об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook."У нас есть предложение, чтобы на территории парка был обустроен мемориал героям Грузии, который в то же время будет представлять собой исторический экскурс и предоставит справку касательно исторических событий нашим гражданам или же приезжающим в Тбилиси гостям", – сказал Каладзе.Но основатель движения "Бессмертное Войско Грузии" Гулбаат Рцхиладзе и его единомышленники считают, что нельзя переписывать историю и уж тем более стирать из памяти людей другой мемориал - Могилу Неизвестного Солдата.Как отмечает в открытом письме градоначальнику Рцхиладзе, Парк Ваке, который раньше назывался парком Победы, с самого начала был задуман и стал местом прославления огромного количества грузинских героев – павших и выживших в борьбе с нацистской Германией и ее союзниками.В интервью Sputnik Грузия Гулбаат Рцхиладзе подчеркнул, что "сотни тысяч жителей маленькой Грузии воевали на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войны", а Верховный главнокомандующий всеми фронтами и главный автор Победы тоже был грузином."Каких еще героев ищем, чего надо больше?! Имею в виду именно парк Ваке, а то ясно, что история христианской Грузии, насчитывающая 1700 лет, знает множество других героев иных эпох. На месте битвы Дидгори есть монумент этого спасительного Великого сражения (кстати, исходя из политической конъюнктуры, "Дидгороба" мы празднуем лишь неофициально, без упоминания того, с кем же вели борьбу наши герои тысячу лет назад), в Тбилиси есть станция метро в честь героев Крцанисской битвы – трёхсот арагвинцев, а павшим за территориальную целостность постсоветской Грузии построили отдельный мемориал на площади, который так и называется – Площадь Героев... То есть нет никакой надобности внести дополнительный "героизм" в парк, который был задуман отдельно для Героев Великой Отечественной Войны!" - подчеркнул Рцхиладзе.В письме также указывается, что недопустимо гасить интерес к Великой войне против фашизма, наоборот, его надо усилить."Но псевдо-героизация нашей истории с антироссийским подтекстом не пойдет на пользу Грузии, нашим будущим поколениям. Люди должны знать правдивую историю. Поэтому предлагаю защитить монумент в парке Ваке от дальнейших посягательств, восстановить пострадавший еще в 1991 году облик монумента с соответствующими надписями, напоминающими значение 9 мая 1945 года... Призываю организовать постоянную выставку хроники Второй мировой войны на фронтах Великой Отечественной Войны, где билась и погибла основная часть воевавших против агрессора сынов и дочерей Грузии!" - сказано в открытом письме Рцхиладзе."Батоно Каха, объявите конкурс на обустройство обновлённого Вами монумента именно в этих исторически справедливых рамках, не слушайте провокаторов!" - обращается основатель движения "Бессмертное Войско Грузии" к мэру грузинской столицы.Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. Центральная часть парка имеет регулярную планировку, окраинная представляет собой дендропарк. От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на 7 м, в парк ведет монументальная лестница с каскадом фонтанов. Композиция строится на оси, сильно акцентированной в пространстве парка и системе лучевых дорожек.В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия

Активисты заступились за памятник Неизвестному солдату в парке Ваке

15:56 22.11.2021 (обновлено: 15:58 22.11.2021)
© Sputnik / Alex ShlamovПамятник Неизвестному солдату в парке Ваке в столице Грузии
Памятник Неизвестному солдату в парке Ваке в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
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Руководитель движения "Бессмертное Войско Грузии" Гулбаат Рцхиладзе в открытом письме к мэру Тбилиси Кахе Каладзе попросил не переименовывать памятник Неизвестному солдату в парке Ваке
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Мэр города Тбилиси Каха Каладзе на днях выступил с инициативой воздвигнуть "мемориал грузинским героям" на территории парка Ваке, объявив об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook.
"У нас есть предложение, чтобы на территории парка был обустроен мемориал героям Грузии, который в то же время будет представлять собой исторический экскурс и предоставит справку касательно исторических событий нашим гражданам или же приезжающим в Тбилиси гостям", – сказал Каладзе.
Но основатель движения "Бессмертное Войско Грузии" Гулбаат Рцхиладзе и его единомышленники считают, что нельзя переписывать историю и уж тем более стирать из памяти людей другой мемориал - Могилу Неизвестного Солдата.
© Sputnik / STRINGERДень Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата
© Sputnik / STRINGER
Как отмечает в открытом письме градоначальнику Рцхиладзе, Парк Ваке, который раньше назывался парком Победы, с самого начала был задуман и стал местом прославления огромного количества грузинских героев – павших и выживших в борьбе с нацистской Германией и ее союзниками.

"В парке покоится неизвестный солдат Красной армии – хотя о нем точно известно, что он сын Грузии и пал в Великой Священной войне, за Грузию, за другие народы Советского Союза, за свободу всех народов мира!" - отмечается в письме.

В интервью Sputnik Грузия Гулбаат Рцхиладзе подчеркнул, что "сотни тысяч жителей маленькой Грузии воевали на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войны", а Верховный главнокомандующий всеми фронтами и главный автор Победы тоже был грузином.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВ День Победы в парке Ваке и у входа на его территорию можно увидеть непривычную для повседневного Тбилиси картину - людей с красными флагами и портретами Сталина
В День Победы в парке Ваке и у входа на его территорию можно увидеть непривычную для повседневного Тбилиси картину - людей с красными флагами и портретами Сталина - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
В День Победы в парке Ваке и у входа на его территорию можно увидеть непривычную для повседневного Тбилиси картину - людей с красными флагами и портретами Сталина
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Каких еще героев ищем, чего надо больше?! Имею в виду именно парк Ваке, а то ясно, что история христианской Грузии, насчитывающая 1700 лет, знает множество других героев иных эпох. На месте битвы Дидгори есть монумент этого спасительного Великого сражения (кстати, исходя из политической конъюнктуры, "Дидгороба" мы празднуем лишь неофициально, без упоминания того, с кем же вели борьбу наши герои тысячу лет назад), в Тбилиси есть станция метро в честь героев Крцанисской битвы – трёхсот арагвинцев, а павшим за территориальную целостность постсоветской Грузии построили отдельный мемориал на площади, который так и называется – Площадь Героев... То есть нет никакой надобности внести дополнительный "героизм" в парк, который был задуман отдельно для Героев Великой Отечественной Войны!" - подчеркнул Рцхиладзе.
В письме также указывается, что недопустимо гасить интерес к Великой войне против фашизма, наоборот, его надо усилить.
"Но псевдо-героизация нашей истории с антироссийским подтекстом не пойдет на пользу Грузии, нашим будущим поколениям. Люди должны знать правдивую историю. Поэтому предлагаю защитить монумент в парке Ваке от дальнейших посягательств, восстановить пострадавший еще в 1991 году облик монумента с соответствующими надписями, напоминающими значение 9 мая 1945 года... Призываю организовать постоянную выставку хроники Второй мировой войны на фронтах Великой Отечественной Войны, где билась и погибла основная часть воевавших против агрессора сынов и дочерей Грузии!" - сказано в открытом письме Рцхиладзе.
© Sputnik / STRINGERДень Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь, венки от посольств
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь, венки от посольств - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
День Победы 9 мая 2021 года. Парк Ваке. Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь, венки от посольств
© Sputnik / STRINGER
"Батоно Каха, объявите конкурс на обустройство обновлённого Вами монумента именно в этих исторически справедливых рамках, не слушайте провокаторов!" - обращается основатель движения "Бессмертное Войско Грузии" к мэру грузинской столицы.
Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. Центральная часть парка имеет регулярную планировку, окраинная представляет собой дендропарк. От проспекта Чавчавадзе, возвышающегося над парком на 7 м, в парк ведет монументальная лестница с каскадом фонтанов. Композиция строится на оси, сильно акцентированной в пространстве парка и системе лучевых дорожек.
© Sputnik / Alexander ImedashviliЦветы у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке
Цветы у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
Цветы у могилы Неизвестного солдата в парке Ваке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В 2017 году территория парка расширилась, он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.
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