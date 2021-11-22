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Автомат Калашникова, гранаты и винтовка: у жителей Грузии изъяли незаконные боеприпасы
Автомат Калашникова, гранаты и винтовка: у жителей Грузии изъяли незаконные боеприпасы
Задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, информацию распространяет пресс-служба ведомства.Задержания провели в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети.У обвиняемых, задержанных в разное время, изъяты автомат Калашникова, несколько обойм, 281 боевой патрон, гранаты, запалы, автоматическое оружие Ака-74, снайперская винтовка, огнестрельное оружие системы Наган, малокалиберное охотничье ружье, акустический пистолет.Все обыски прошли в разное время на основании постановления судьи.Возраст задержанных - от 28 до 60 лет. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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Автомат Калашникова, гранаты и винтовка: у жителей Грузии изъяли незаконные боеприпасы

14:14 22.11.2021
© photo: Sputnik / Anton Vergun / Перейти в фотобанкПулеметная лента с патронами
Пулеметная лента с патронами - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Anton Vergun
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Задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, информацию распространяет пресс-служба ведомства.
Задержания провели в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети.
У обвиняемых, задержанных в разное время, изъяты автомат Калашникова, несколько обойм, 281 боевой патрон, гранаты, запалы, автоматическое оружие Ака-74, снайперская винтовка, огнестрельное оружие системы Наган, малокалиберное охотничье ружье, акустический пистолет.
Все обыски прошли в разное время на основании постановления судьи.
Возраст задержанных - от 28 до 60 лет. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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