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Автомат Калашникова, гранаты и винтовка: у жителей Грузии изъяли незаконные боеприпасы
Автомат Калашникова, гранаты и винтовка: у жителей Грузии изъяли незаконные боеприпасы
Задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T14:14+0400
2021-11-22T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, информацию распространяет пресс-служба ведомства.Задержания провели в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети.У обвиняемых, задержанных в разное время, изъяты автомат Калашникова, несколько обойм, 281 боевой патрон, гранаты, запалы, автоматическое оружие Ака-74, снайперская винтовка, огнестрельное оружие системы Наган, малокалиберное охотничье ружье, акустический пистолет.Все обыски прошли в разное время на основании постановления судьи.Возраст задержанных - от 28 до 60 лет. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, преступность в грузии
Автомат Калашникова, гранаты и винтовка: у жителей Грузии изъяли незаконные боеприпасы
Задержанным грозит от трех до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik.
Сотрудники МВД Грузии задержали 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, информацию распространяет пресс-служба
ведомства.
Задержания провели в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети.
У обвиняемых, задержанных в разное время, изъяты автомат Калашникова, несколько обойм, 281 боевой патрон, гранаты, запалы, автоматическое оружие Ака-74, снайперская винтовка, огнестрельное оружие системы Наган, малокалиберное охотничье ружье, акустический пистолет.
Все обыски прошли в разное время на основании постановления судьи.
Возраст задержанных - от 28 до 60 лет. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.