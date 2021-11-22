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Газета "Вечерний Тбилиси" выпустила приложение об истории российско-грузинских отношений
Газета "Вечерний Тбилиси" выпустила приложение об истории российско-грузинских отношений
Проект посвящен важным страницам истории грузино-российских отношений и рассказывает о деятелях, чья жизнь углубляла взаимный интерес обоих государств и... 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T18:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Редакция русскоязычной газеты "Вечерний Тбилиси" при поддержке фонда "Русский мир" в октябре и ноябре 2021 года выпустила два номера специального приложения под названием "Грузия – Россия: остановиться, оглянуться".Как сообщили Sputnik Грузия в редакции газеты, это продолжение проекта, реализованного при поддержке этого же фонда в 2019 – 2020 гг. Приложения выходят ежемесячно и распространяются бесплатно.Первый номер приложения нового проекта посвящен важным страницам истории российско-грузинских взаимоотношений и рассказывает о выдающихся деятелях, чья жизнь углубляла взаимный интерес и тягу друг к другу обоих государств и народов.Так, читатель узнал о жизни и деятельности видного российского дипломата Алексея Лашкарашвили (Лашкарева), царского наместника в Грузии Михаила Воронцова, о вкладе уроженцев Грузии в культурную жизнь России, о дружбе литератур и литераторов двух стран.Разнообразна тематика и второго номера приложения. Двумя материалами, помещенными под рубрикой "Пушкин и Грузия", в приложении представлена пушкинская тема. Автор публикации "Добрый гений нашего детства" рассказывает о своих первых детских впечатлениях от знакомства с творчеством Александра Пушкина, о встречах с потомками великого поэта. Другая публикация "Улица в Тбилиси: именем поэта нареченная" воспроизводит некоторые подробности, связанные с посещением Пушкиным Тифлиса в 1829 году, открытием памятника поэту в грузинской столице в мае 1892 года. Вместе с автором материала читатели получат возможность совершить короткую, но увлекательную экскурсию по тбилисской улице, носящей имя Пушкина."Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего" - Пушкин в Тифлисе >>>"Цель нашего проекта - вспомнить то здоровое, доброе, вечное, что связывало многие-многие века наши страны и народы, напомнить об этих славных страницах читателям: молодёжи, старшему поколению и, в первую очередь, политикам и государственным мужам, вырабатывающим стратегию, принимающим жизненно важные решения, касающиеся российско-грузинских взаимосвязей, особенно сложных в наше смутное и неспокойное время", - подчеркнул главный редактор газеты "Вечерний Тбилиси" Вадим Анастасиади.В приложениях опубликованы и другие материалы, касающиеся русско-грузинских исторических и культурных взаимосвязей.
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россия, новости, грузия, грузино-российские отношения
Газета "Вечерний Тбилиси" выпустила приложение об истории российско-грузинских отношений
Проект посвящен важным страницам истории грузино-российских отношений и рассказывает о деятелях, чья жизнь углубляла взаимный интерес обоих государств и народов
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Редакция русскоязычной газеты "Вечерний Тбилиси" при поддержке фонда "Русский мир" в октябре и ноябре 2021 года выпустила два номера специального приложения под названием "Грузия – Россия: остановиться, оглянуться".
Как сообщили Sputnik Грузия
в редакции газеты, это продолжение проекта, реализованного при поддержке этого же фонда в 2019 – 2020 гг. Приложения выходят ежемесячно и распространяются бесплатно.
Первый номер приложения нового проекта посвящен важным страницам истории российско-грузинских взаимоотношений и рассказывает о выдающихся деятелях, чья жизнь углубляла взаимный интерес и тягу друг к другу обоих государств и народов.
Так, читатель узнал о жизни и деятельности видного российского дипломата Алексея Лашкарашвили (Лашкарева), царского наместника в Грузии Михаила Воронцова, о вкладе уроженцев Грузии в культурную жизнь России, о дружбе литератур и литераторов двух стран.
Разнообразна тематика и второго номера приложения. Двумя материалами, помещенными под рубрикой "Пушкин и Грузия", в приложении представлена пушкинская тема. Автор публикации "Добрый гений нашего детства" рассказывает о своих первых детских впечатлениях от знакомства с творчеством Александра Пушкина, о встречах с потомками великого поэта. Другая публикация "Улица в Тбилиси: именем поэта нареченная" воспроизводит некоторые подробности, связанные с посещением Пушкиным Тифлиса в 1829 году, открытием памятника поэту в грузинской столице в мае 1892 года. Вместе с автором материала читатели получат возможность совершить короткую, но увлекательную экскурсию по тбилисской улице, носящей имя Пушкина.
"Цель нашего проекта - вспомнить то здоровое, доброе, вечное, что связывало многие-многие века наши страны и народы, напомнить об этих славных страницах читателям: молодёжи, старшему поколению и, в первую очередь, политикам и государственным мужам, вырабатывающим стратегию, принимающим жизненно важные решения, касающиеся российско-грузинских взаимосвязей, особенно сложных в наше смутное и неспокойное время", - подчеркнул главный редактор газеты "Вечерний Тбилиси" Вадим Анастасиади.
В приложениях опубликованы и другие материалы, касающиеся русско-грузинских исторических и культурных взаимосвязей.