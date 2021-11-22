https://sputnik-georgia.ru/20211122/goroskop-na-segodnya-23-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262266866.html

Гороскоп на сегодня 23 ноября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 23 ноября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 23 ноября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого предостерегают от грядущих неприятностей.

2021-11-22T09:52+0400

2021-11-22T09:52+0400

2021-11-22T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24637/41/246374150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_63f47a4a47df1953d1b5cd2bbfd657b5.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 23 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.У Овнов 23 ноября день пройдет ровно и спокойно, поэтому это отличная возможность, чтобы помечтать и построить планы на ближайшее будущее. Однако, сильно фантазировать не стоит, есть риск забросить текущие дела, которые немаловажны. День подходит для посещения многолюдных мероприятий, есть шанс завести знакомства.23 ноября Тельцам стоит отличиться решительными действиями. На горизонте уже видна удача, желаемое исполнится, однако приложить к этому усилий придется. В награду получите один из самых счастливых периодов в своей жизни. Наберитесь терпения, ждать осталось совсем мало.Близнецам 23 ноября пойдет на пользу смена обстановки. Прислушайтесь к друзьям, их совет может повлиять на вашу судьбу. Для того, чтобы улучшить финансовое положение, стоит найти дополнительную работу. Возможны расходы и покупки, о которых вы можете пожалеть. Однако позитивные эмоции вам будут сейчас кстати, поэтому побаловать себя можно.Ракам 23 ноября стоит проявить хладнокровие, поддавшись эмоциям, вы рискуете сделать то, о чем после пожалеете. Не исключены разногласия с руководством, споры с коллегами. Рассчитывать лучше только на свои силы, так как поддерживать вас не будут даже самые близкие.У Львов 23 ноября не выглядит особенно перспективным или многообещающим днем. Зато вы сможете уладить отношения с руководством и даже найти покровителей. Причиной для ссоры с любимым человек станет ваша неспособность признать неправоту и принести извинения. Во второй половине дня лучше побыть в одиночестве, чтобы душевное равновесие восстановилось.Девам 23 ноября не стоит торопиться с выводами и решениями. Правильно оценить сложившуюся ситуацию будет нелегко, отсюда пойдут и ошибки. Будет хорошо, если в окружении Дев найдется человек, который сможет дать совет или просто выслушать. Если такого не найдется, отложите решение важных вопросов.Весам 23 ноября Гороскоп прогнозирует начало удачного периода. Дела пойдут в гору, соответственно, придет и материальное благо. Это хороший период для начала важных перемен в жизни во всех ее сферах. Стоит этим воспользоваться и реализовать свои амбиции.Скорпионы 23 ноября полны сомнений относительно своего будущего, поэтому не стоит пока никаких резких движений. Стоит избегать принятия резких решений. Лучше продолжить заниматься любимыми делами или же побездельничать. Неплохой день и для встреч с людьми, которых вы давно не видели.У Стрельцов, напротив, 23 ноября подходит для решительных действий. Стоит сосредоточиться, поставить цель, и вы получите желаемый результат. Удача будет сопутствовать Стрельцам в любых начинаниях. День подходит и для покупок, которые не будут сделаны зря.Козерогам 23 ноября стоит ждать улучшения ситуации к лучшему в разрешении проблем. Стоит внимательными при общении с малознакомыми людьми, не говорите информацию, которая представляет для вас особую ценность. Вечер подойдет для романтического свидания или проведения вечера в приятной компании.Водолеям 23 ноября Гороскоп обещает хорошее начало дня, поэтому стоит решить важные вопросы в первой половине дня. Вы стараетесь успеть многое и правильно делаете, ведь позже – сил станет меньше, а энтузиазм иссякнет. Однако лучше работать в сотрудничестве и не переоценить свои силы.У Рыб 23 ноября восстановится семейное равновесие, близкие перестанут осыпать вас упреками и требованиями. Неожиданно о себе напомнит человек, о котором вы уже забыли. Неприятности на работе вам не грозят, если проявите выдержку и благоразумие.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака