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Кот сорвал политическое ток-шоу в Грузии и стал звездой международной прессы - видео
Кот сорвал политическое ток-шоу в Грузии и стал звездой международной прессы - видео
О забавном случае в эфире грузинского телеканала рассказали многие мировые СМИ 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T13:59+0400
2021-11-22T13:59+0400
2021-11-22T13:59+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Кот Какуца, который "сорвал" эфир грузинского телеканала "Кавкасия", стал звездой международной прессы.Забавный случай произошел в студии телеканала, когда ведущий программы Давид Акубардия вел диалог о политике со своим гостем Гедеваном Попхадзе, и в этот момент на стол запрыгнул кот.Участники программы сразу умилились неожиданному появлению питомца."Он присоединится к нашей дискуссии?" — пошутил гость. "Он хороший кот. Какуца, теперь спустись со стола", — предложил ведущий коту.Сам Какуца, ничуть не стесняясь, начал вылизывать свой хвост в эфире, после чего подошел к гостю, чтобы тот его погладил.После инцидента, кадры с котом разлетелись по Интернету, видео стали делиться и зарубежные СМИ, среди которых международная телекомпания Аль-Джазира, сайт крупнейшей газеты Финляндии Helsingin Sanomat и других изданий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия
Кот сорвал политическое ток-шоу в Грузии и стал звездой международной прессы - видео
О забавном случае в эфире грузинского телеканала рассказали многие мировые СМИ
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Кот Какуца, который "сорвал" эфир грузинского телеканала "Кавкасия", стал звездой международной прессы.
Забавный случай произошел в студии телеканала, когда ведущий программы Давид Акубардия вел диалог о политике со своим гостем Гедеваном Попхадзе, и в этот момент на стол запрыгнул кот.
Участники программы сразу умилились неожиданному появлению питомца.
"Это наш кот, Какуца", — пояснил ведущий.
"Он присоединится к нашей дискуссии?" — пошутил гость.
"Он хороший кот. Какуца, теперь спустись со стола", — предложил ведущий коту.
Сам Какуца, ничуть не стесняясь, начал вылизывать свой хвост в эфире, после чего подошел к гостю, чтобы тот его погладил.
После инцидента, кадры с котом разлетелись по Интернету, видео стали делиться и зарубежные СМИ, среди которых международная телекомпания Аль-Джазира, сайт крупнейшей газеты Финляндии Helsingin Sanomat и других изданий.
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