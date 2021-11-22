https://sputnik-georgia.ru/20211122/malm---zenit-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-262278176.html
"Мальмё" - "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Мальмё" - "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
В V туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА питерский "Зенит" может застолбить за собой третье место в квартете "Н" и оформить выход в плей-офф Лиги Европы... 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T15:01+0400
2021-11-22T15:01+0400
2021-11-22T15:01+0400
спорт
футбол
прогноз на футбольный матч
клуб "зенит"
лига чемпионов уефа
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Для этого подопечным Сергея Семака достаточно не проиграть на выезде шведскому "Мальмё".В чемпионате России у "Зенита" дела идут как нельзя лучше. "Спартак", "Динамо" и "Нижний Новгород" клуб с берегов Невы обыграл с общим счетом 16:3 (!). Ложкой дегтя стала лишь нулевая ничья с "Уралом" - слабейшей командой РПЛ на данный момент.Но российская премьер-лига это одна история, а ЛЧ – совсем другая. "Зенит" дважды уступил "Ювентусу" (0:1 и 2:4), "Челси" (0:1) и одержал верх только над "Мальмё" (4:0) у себя дома. Когда не отбираешь очки у грандов, сложно рассчитывать на продолжение борьбы в ЛЧ. Приходится довольствоваться менее статусным турниром.Что касается "Мальмё", то клуб из одноименного шведского города, так же как и "Зенит", является лидером национального первенства. Подопечные Йон-Даль Томассона выиграли три из четырех последних матчей чемпионата и лишь в последнем туре поделили очки с "Хеккеном" (2:2).В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям, предлагая на победу "Зенита" коэффициент 2,0 (против 3,8 у "Мальмё"). Скорее всего, данная линия выстроена с учетом крупной победы питерского клуба в родных стенах.Лично мне кажется, что матч для "Зенита" не получится простым. Во-первых, "Мальмё" приложит максимум усилий, чтобы реабилитироваться за обидные, но вполне заслуженные 0:4. Во-вторых, на своем поле шведы играют очень неплохо – в 14 матчах чемпионата забили 31 гол. Уверен, "Зенит" испытает серьезное сопротивление со стороны хозяев. И если команда Семака достаточно регулярно пропускает в РПЛ, пропустит она и в предстоящей игре.Ставка: обе команды забьют за 1,64.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, клуб "зенит", лига чемпионов уефа
"Мальмё" - "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
В V туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА питерский "Зенит" может застолбить за собой третье место в квартете "Н" и оформить выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА
Для этого подопечным Сергея Семака достаточно не проиграть на выезде шведскому "Мальмё".
В чемпионате России у "Зенита" дела идут как нельзя лучше. "Спартак", "Динамо" и "Нижний Новгород" клуб с берегов Невы обыграл с общим счетом 16:3 (!). Ложкой дегтя стала лишь нулевая ничья с "Уралом" - слабейшей командой РПЛ на данный момент.
Но российская премьер-лига это одна история, а ЛЧ – совсем другая. "Зенит" дважды уступил "Ювентусу" (0:1 и 2:4), "Челси" (0:1) и одержал верх только над "Мальмё" (4:0) у себя дома. Когда не отбираешь очки у грандов, сложно рассчитывать на продолжение борьбы в ЛЧ. Приходится довольствоваться менее статусным турниром.
Что касается "Мальмё", то клуб из одноименного шведского города, так же как и "Зенит", является лидером национального первенства. Подопечные Йон-Даль Томассона выиграли три из четырех последних матчей чемпионата и лишь в последнем туре поделили очки с "Хеккеном" (2:2).
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям, предлагая на победу "Зенита" коэффициент 2,0 (против 3,8 у "Мальмё"). Скорее всего, данная линия выстроена с учетом крупной победы питерского клуба в родных стенах.
Лично мне кажется, что матч для "Зенита" не получится простым. Во-первых, "Мальмё" приложит максимум усилий, чтобы реабилитироваться за обидные, но вполне заслуженные 0:4. Во-вторых, на своем поле шведы играют очень неплохо – в 14 матчах чемпионата забили 31 гол. Уверен, "Зенит" испытает серьезное сопротивление со стороны хозяев. И если команда Семака достаточно регулярно пропускает в РПЛ, пропустит она и в предстоящей игре.
Ставка: обе команды забьют за 1,64.
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