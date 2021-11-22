https://sputnik-georgia.ru/20211122/malm---zenit-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-262278176.html

"Мальмё" - "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Мальмё" - "Зенит": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

В V туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА питерский "Зенит" может застолбить за собой третье место в квартете "Н" и оформить выход в плей-офф Лиги Европы... 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T15:01+0400

2021-11-22T15:01+0400

2021-11-22T15:01+0400

спорт

футбол

прогноз на футбольный матч

клуб "зенит"

лига чемпионов уефа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259974906_0:0:2488:1401_1920x0_80_0_0_e5d743c931d86909e05d8062add9b29c.jpg

Для этого подопечным Сергея Семака достаточно не проиграть на выезде шведскому "Мальмё".В чемпионате России у "Зенита" дела идут как нельзя лучше. "Спартак", "Динамо" и "Нижний Новгород" клуб с берегов Невы обыграл с общим счетом 16:3 (!). Ложкой дегтя стала лишь нулевая ничья с "Уралом" - слабейшей командой РПЛ на данный момент.Но российская премьер-лига это одна история, а ЛЧ – совсем другая. "Зенит" дважды уступил "Ювентусу" (0:1 и 2:4), "Челси" (0:1) и одержал верх только над "Мальмё" (4:0) у себя дома. Когда не отбираешь очки у грандов, сложно рассчитывать на продолжение борьбы в ЛЧ. Приходится довольствоваться менее статусным турниром.Что касается "Мальмё", то клуб из одноименного шведского города, так же как и "Зенит", является лидером национального первенства. Подопечные Йон-Даль Томассона выиграли три из четырех последних матчей чемпионата и лишь в последнем туре поделили очки с "Хеккеном" (2:2).В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям, предлагая на победу "Зенита" коэффициент 2,0 (против 3,8 у "Мальмё"). Скорее всего, данная линия выстроена с учетом крупной победы питерского клуба в родных стенах.Лично мне кажется, что матч для "Зенита" не получится простым. Во-первых, "Мальмё" приложит максимум усилий, чтобы реабилитироваться за обидные, но вполне заслуженные 0:4. Во-вторых, на своем поле шведы играют очень неплохо – в 14 матчах чемпионата забили 31 гол. Уверен, "Зенит" испытает серьезное сопротивление со стороны хозяев. И если команда Семака достаточно регулярно пропускает в РПЛ, пропустит она и в предстоящей игре.Ставка: обе команды забьют за 1,64.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нодар Майсурадзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

спорт, футбол, прогноз на футбольный матч, клуб "зенит", лига чемпионов уефа