https://sputnik-georgia.ru/20211122/mirzayan-predlozhil-zakryt-posolstva-ssha-v-rossii-i-vyslat-diplomatov-domoy-262284659.html

Мирзаян предложил закрыть посольства США в России и выслать дипломатов домой

Мирзаян предложил закрыть посольства США в России и выслать дипломатов домой

Американский конгресс предложил не признавать Владимира Путина президентом, если он снова решит участвовать в выборах 2024 года. Что думают по этому поводу в... 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T17:28+0400

2021-11-22T17:28+0400

2021-11-22T17:28+0400

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Резолюция Конгресса США носит рекомендательный характер. Но как на нее отреагирует президент США Джо Байден? И почему американцы вообще вмешиваются во внутренние дела России? Эту тему Sputnik на русском обсудил с Геворгом Мирзаяном, доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. Почему он считает, что США "нужно бить по рукам", закрыть посольства в России и отправить американских дипломатов домой?

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россия, видео, мультимедиа, сша, политика, видео, владимир путин