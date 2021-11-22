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Мирзаян предложил закрыть посольства США в России и выслать дипломатов домой
Мирзаян предложил закрыть посольства США в России и выслать дипломатов домой
Американский конгресс предложил не признавать Владимира Путина президентом, если он снова решит участвовать в выборах 2024 года. Что думают по этому поводу в... 22.11.2021, Sputnik Грузия
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Резолюция Конгресса США носит рекомендательный характер. Но как на нее отреагирует президент США Джо Байден? И почему американцы вообще вмешиваются во внутренние дела России? Эту тему Sputnik на русском обсудил с Геворгом Мирзаяном, доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. Почему он считает, что США "нужно бить по рукам", закрыть посольства в России и отправить американских дипломатов домой?
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россия, видео, мультимедиа, сша, политика, видео, владимир путин

Мирзаян предложил закрыть посольства США в России и выслать дипломатов домой

17:28 22.11.2021
© video: Sputnik
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Американский конгресс предложил не признавать Владимира Путина президентом, если он снова решит участвовать в выборах 2024 года. Что думают по этому поводу в России - смотрите в видео.
Резолюция Конгресса США носит рекомендательный характер. Но как на нее отреагирует президент США Джо Байден? И почему американцы вообще вмешиваются во внутренние дела России? Эту тему Sputnik на русском обсудил с Геворгом Мирзаяном, доцентом Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ. Почему он считает, что США "нужно бить по рукам", закрыть посольства в России и отправить американских дипломатов домой?
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