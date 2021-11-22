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Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой
До своего 76 дня рождения актриса не дожила всего две недели 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T08:02+0400
2021-11-22T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.По информации "Пятого канала" , причиной смерти актрисы стал коронавирус.Русланова, несмотря на инфекцию, изначально отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября ее все же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.Спасти актрису врачи не смогли.Нина Русланова была уроженкой Харьковской области, окончила Щукинское училище в Москве, 15 лет выступала на сцене Театра имени Вахтангова. На экране актриса дебютировала в 1967 году, всего на ее счету около 150 картин.Нина Русланова – народная артистка России (1998), лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1986), Государственной премии Белорусской ССР (1988), Государственной премии Украинской ССР имени Т. Шевченко (1988).
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культура, россия, новости, в мире

Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой

08:02 22.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaНина Ивановна Русланова (1945 – 2021 гг.), актриса театра и кино. Народная артистка РФ
Нина Ивановна Русланова (1945 – 2021 гг.), актриса театра и кино. Народная артистка РФ - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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До своего 76 дня рождения актриса не дожила всего две недели
ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.
По информации "Пятого канала" , причиной смерти актрисы стал коронавирус.
Русланова, несмотря на инфекцию, изначально отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября ее все же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.
Спасти актрису врачи не смогли.
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Нина Русланова была уроженкой Харьковской области, окончила Щукинское училище в Москве, 15 лет выступала на сцене Театра имени Вахтангова. На экране актриса дебютировала в 1967 году, всего на ее счету около 150 картин.
Нина Русланова – народная артистка России (1998), лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1986), Государственной премии Белорусской ССР (1988), Государственной премии Украинской ССР имени Т. Шевченко (1988).
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