https://sputnik-georgia.ru/20211122/nazvana-prichina-smerti-aktrisy-niny-ruslanovoy-262266562.html

Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой

Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой

До своего 76 дня рождения актриса не дожила всего две недели 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.По информации "Пятого канала" , причиной смерти актрисы стал коронавирус.Русланова, несмотря на инфекцию, изначально отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября ее все же положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.Спасти актрису врачи не смогли.Нина Русланова была уроженкой Харьковской области, окончила Щукинское училище в Москве, 15 лет выступала на сцене Театра имени Вахтангова. На экране актриса дебютировала в 1967 году, всего на ее счету около 150 картин.Нина Русланова – народная артистка России (1998), лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1986), Государственной премии Белорусской ССР (1988), Государственной премии Украинской ССР имени Т. Шевченко (1988).

https://sputnik-georgia.ru/20210705/Skonchalsya-rezhisser-Vladimir-Menshov-252213038.html

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