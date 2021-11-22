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Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино
Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино
Глава грузинского правительства взялся за игорный бизнес в стране 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T11:11+0400
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грузия
казино
общество
новости
игорный бизнес в грузии
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил о необходимости запреть онлайн-казино в стране.Кукуладзе: игорный бизнес негативно влияет на развитие экономики Грузии&gt;&gt;Гарибашвили отметил, что подавляющее большинство игроманов в Грузии - безработные и нуждающиеся люди.Премьер подчеркнул, что в результате работы онлайн-казино Грузия уже потеряла 1,5 миллиарда лари, потому что большинство этих компаний являются зарубежными."Наша молодежь каждый день играет в онлайн-казино и проигрывает деньги, и эта сумма составляет 1,5 миллиарда. По данному вопросу я побеседовал с экономической командой. На первом этапе министерство финансов представит законодательную инициативу, которая предусматривает рост налоговых выплат для владельцев онлайн-казино. Большинство из них сегодня – это иностранные компании. И к сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж", - отметил Гарибашвили.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии семь онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, казино, общество, новости, игорный бизнес в грузии

Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино

11:11 22.11.2021 (обновлено: 11:36 22.11.2021)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Ираклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© Government of Georgia
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Глава грузинского правительства взялся за игорный бизнес в стране
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил о необходимости запреть онлайн-казино в стране.
Кукуладзе: игорный бизнес негативно влияет на развитие экономики Грузии>>
Гарибашвили отметил, что подавляющее большинство игроманов в Грузии - безработные и нуждающиеся люди.

"Думаем на первом этапе повысить налоговые выплаты (для онлайн-казино - ред.), запретить рекламу и поднять возрастной барьер (играющих - ред.) до 25 лет. А на втором этапе – онлайн-казино будут вообще запрещены",- заявил Гарибашвили.

Премьер подчеркнул, что в результате работы онлайн-казино Грузия уже потеряла 1,5 миллиарда лари, потому что большинство этих компаний являются зарубежными.
"Наша молодежь каждый день играет в онлайн-казино и проигрывает деньги, и эта сумма составляет 1,5 миллиарда. По данному вопросу я побеседовал с экономической командой. На первом этапе министерство финансов представит законодательную инициативу, которая предусматривает рост налоговых выплат для владельцев онлайн-казино. Большинство из них сегодня – это иностранные компании. И к сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж", - отметил Гарибашвили.
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии семь онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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