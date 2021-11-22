https://sputnik-georgia.ru/20211122/premer-gruzii-khochet-zapret-onlayn-kazino-262271929.html
Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино
Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино
Глава грузинского правительства взялся за игорный бизнес в стране 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T11:11+0400
2021-11-22T11:11+0400
2021-11-22T11:36+0400
грузия
казино
общество
новости
игорный бизнес в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259789313_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_147962950151be1180b03f645c2e8feb.jpg
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил о необходимости запреть онлайн-казино в стране.Кукуладзе: игорный бизнес негативно влияет на развитие экономики Грузии>>Гарибашвили отметил, что подавляющее большинство игроманов в Грузии - безработные и нуждающиеся люди.Премьер подчеркнул, что в результате работы онлайн-казино Грузия уже потеряла 1,5 миллиарда лари, потому что большинство этих компаний являются зарубежными."Наша молодежь каждый день играет в онлайн-казино и проигрывает деньги, и эта сумма составляет 1,5 миллиарда. По данному вопросу я побеседовал с экономической командой. На первом этапе министерство финансов представит законодательную инициативу, которая предусматривает рост налоговых выплат для владельцев онлайн-казино. Большинство из них сегодня – это иностранные компании. И к сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж", - отметил Гарибашвили.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии семь онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/16/259789313_0:21:1109:853_1920x0_80_0_0_e32f4b4c1135a79b2375aef19cdc1b8c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, казино, общество, новости, игорный бизнес в грузии
Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино
11:11 22.11.2021 (обновлено: 11:36 22.11.2021)
Глава грузинского правительства взялся за игорный бизнес в стране
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил о необходимости запреть онлайн-казино в стране.
Гарибашвили отметил, что подавляющее большинство игроманов в Грузии - безработные и нуждающиеся люди.
"Думаем на первом этапе повысить налоговые выплаты (для онлайн-казино - ред.), запретить рекламу и поднять возрастной барьер (играющих - ред.) до 25 лет. А на втором этапе – онлайн-казино будут вообще запрещены",- заявил Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что в результате работы онлайн-казино Грузия уже потеряла 1,5 миллиарда лари, потому что большинство этих компаний являются зарубежными.
"Наша молодежь каждый день играет в онлайн-казино и проигрывает деньги, и эта сумма составляет 1,5 миллиарда. По данному вопросу я побеседовал с экономической командой. На первом этапе министерство финансов представит законодательную инициативу, которая предусматривает рост налоговых выплат для владельцев онлайн-казино. Большинство из них сегодня – это иностранные компании. И к сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж", - отметил Гарибашвили.
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии семь онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.