https://sputnik-georgia.ru/20211122/premer-gruzii-khochet-zapret-onlayn-kazino-262271929.html

Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино

Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино

Глава грузинского правительства взялся за игорный бизнес в стране 22.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник заявил о необходимости запреть онлайн-казино в стране.Кукуладзе: игорный бизнес негативно влияет на развитие экономики Грузии>>Гарибашвили отметил, что подавляющее большинство игроманов в Грузии - безработные и нуждающиеся люди.Премьер подчеркнул, что в результате работы онлайн-казино Грузия уже потеряла 1,5 миллиарда лари, потому что большинство этих компаний являются зарубежными."Наша молодежь каждый день играет в онлайн-казино и проигрывает деньги, и эта сумма составляет 1,5 миллиарда. По данному вопросу я побеседовал с экономической командой. На первом этапе министерство финансов представит законодательную инициативу, которая предусматривает рост налоговых выплат для владельцев онлайн-казино. Большинство из них сегодня – это иностранные компании. И к сожалению, деньги наших граждан утекают за рубеж", - отметил Гарибашвили.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии семь онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, казино, общество, новости, игорный бизнес в грузии