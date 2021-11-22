https://sputnik-georgia.ru/20211122/sayt-sputnik-belarus-podvergsya-ddos-atake-262290197.html

Сайт Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке

Сайт Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке

Новости агентства можно продолжать читать в Telegram-канале 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Сайт агентства Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке, передает агентство в своем Telegram-канале."У нас DDoS-атака, но мы справляемся. Наш сайт www.sputnik.by пытаются "положить" уже два часа. И как раз в то время, когда в нашем московском офисе обсуждают, как Беларусь и Россия будут сотрудничать в цифровую эпоху. Совпадение?" - говорится в сообщении.В Sputnik добавили, что атаку успешно отбивают и новости агентства можно продолжать читать в Telegram.

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