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Сайт Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке
Сайт Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке
Новости агентства можно продолжать читать в Telegram-канале 22.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Сайт агентства Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке, передает агентство в своем Telegram-канале."У нас DDoS-атака, но мы справляемся. Наш сайт www.sputnik.by пытаются "положить" уже два часа. И как раз в то время, когда в нашем московском офисе обсуждают, как Беларусь и Россия будут сотрудничать в цифровую эпоху. Совпадение?" - говорится в сообщении.В Sputnik добавили, что атаку успешно отбивают и новости агентства можно продолжать читать в Telegram.
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Сайт Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке

20:21 22.11.2021 (обновлено: 20:35 22.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
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Новости агентства можно продолжать читать в Telegram-канале
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Сайт агентства Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке, передает агентство в своем Telegram-канале.
"У нас DDoS-атака, но мы справляемся. Наш сайт www.sputnik.by пытаются "положить" уже два часа. И как раз в то время, когда в нашем московском офисе обсуждают, как Беларусь и Россия будут сотрудничать в цифровую эпоху. Совпадение?" - говорится в сообщении.
В Sputnik добавили, что атаку успешно отбивают и новости агентства можно продолжать читать в Telegram.
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