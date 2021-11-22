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Сразу в финал: юный певец из Грузии покоряет американское шоу талантов - видео
Сразу в финал: юный певец из Грузии покоряет американское шоу талантов - видео
"Грузинский Робертино Лоретти" получил "золотую кнопку" от жюри и сразу перешел в финал конкурса 22.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Юный певец из Грузии Александр Зазарашвили, которого прозвали "Грузинским Робертино Лоретти", сразу перешел в финал американского шоу талантов в штате Коннектикут Connecticut's Got Talent, благодаря "золотой кнопке".Цель конкурса Connecticut"s Got Talent – найти самого талантливого конкурса из всего штата Коннектикут.Юный артист в первом туре конкурса исполнил песню Noah Cyrus – Lonely.На кадрах с выступления видно, что поддержать грузина пришли многие соотечественники, которые сидели в зале, держа плакаты с именем Зазарашвили.Финал конкурса пройдет 18 декабря, поэтому сейчас Зазарашвили нуждается в поддержке зрителей. Для того, чтобы проголосовать за конкурсанта, необходимо скачать приложение Vote Frenzy.Как прославился Александр Зазарашвили?Успех 14-летнего Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом - на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, сша, певец александр зазарашвили, шоу-бизнес

Сразу в финал: юный певец из Грузии покоряет американское шоу талантов - видео

13:29 22.11.2021 (обновлено: 14:00 22.11.2021)
© photo: Zazarashvili Alexandre / FBПевец Александр Зазарашвили в США
Певец Александр Зазарашвили в США - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Zazarashvili Alexandre / FB
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"Грузинский Робертино Лоретти" получил "золотую кнопку" от жюри и сразу перешел в финал конкурса
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Юный певец из Грузии Александр Зазарашвили, которого прозвали "Грузинским Робертино Лоретти", сразу перешел в финал американского шоу талантов в штате Коннектикут Connecticut's Got Talent, благодаря "золотой кнопке".
Цель конкурса Connecticut"s Got Talent – найти самого талантливого конкурса из всего штата Коннектикут.
Юный артист в первом туре конкурса исполнил песню Noah Cyrus – Lonely.

"Я получил "золотую кнопку" от членов жюри, это значит, что я перешел прямо в финал! В жюри сидят люди, известные в этой индустрии, продюсеры American Idol и других проектов, а также основатели известных звукозаписывающих студий", - пояснил Александр Зазарашвили в интервью Sputnik Грузия.

На кадрах с выступления видно, что поддержать грузина пришли многие соотечественники, которые сидели в зале, держа плакаты с именем Зазарашвили.
Финал конкурса пройдет 18 декабря, поэтому сейчас Зазарашвили нуждается в поддержке зрителей. Для того, чтобы проголосовать за конкурсанта, необходимо скачать приложение Vote Frenzy.

Как прославился Александр Зазарашвили?

Успех 14-летнего Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос.Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте.
После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом - на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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