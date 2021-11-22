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Тело мужчины нашли в реке на западе Грузии
Тело мужчины нашли в реке на западе Грузии
По словам очевидцев, мужчина сидел на поручне набережной и внезапно упал в реку 22.11.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Спасатели обнаружили тело мужчины до 70 лет в реке Шаори в Ткибули (Западная Грузия), сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.По словам очевидцев, мужчина упал воду во второй половине дня. Он сидел на поручне набережной и внезапно упал в реку.Другие детали происшествия пока неизвестны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Тело мужчины нашли в реке на западе Грузии

21:36 22.11.2021 (обновлено: 22:10 22.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам очевидцев, мужчина сидел на поручне набережной и внезапно упал в реку
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Спасатели обнаружили тело мужчины до 70 лет в реке Шаори в Ткибули (Западная Грузия), сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
"Вечером спасатели обнаружили в реке тело мужчины. К сожалению, он был мертв. Поиски велись несколько часов", - рассказали в пресс-службе.
По словам очевидцев, мужчина упал воду во второй половине дня. Он сидел на поручне набережной и внезапно упал в реку.
Другие детали происшествия пока неизвестны.
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