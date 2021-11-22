https://sputnik-georgia.ru/20211122/telo-muzhchiny-nashli-v-reke-na-zapade-gruzii--262290910.html

Тело мужчины нашли в реке на западе Грузии

Тело мужчины нашли в реке на западе Грузии

По словам очевидцев, мужчина сидел на поручне набережной и внезапно упал в реку 22.11.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Спасатели обнаружили тело мужчины до 70 лет в реке Шаори в Ткибули (Западная Грузия), сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.По словам очевидцев, мужчина упал воду во второй половине дня. Он сидел на поручне набережной и внезапно упал в реку.Другие детали происшествия пока неизвестны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями