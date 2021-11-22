https://sputnik-georgia.ru/20211122/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-22-28-noyabrya-262268926.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 22-28 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 22-28 ноября

Первая половина этой недели в столице будет теплой и солнечной, а с четверга начнет ухудшаться 22.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. На этой неделе в Тбилиси, по прогнозам синоптиков, первая половина будет ясной, без осадков. С четверга погода ухудшится, будет преимущественно облачной, ожидаются кратковременные дожди.В понедельник, 22 ноября, в столице будет солнечно, без осадков. Восход солнца в 07:57. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла. Скорость ветра в вечерние часы достигнет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси в 17:35.Во вторник, 23 ноября, в Тбилиси вновь тепло, ожидается ясная погода.Восход солнца в 07:58. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 14-16 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси в 17:34.В среду, 24 ноября, в столице ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца в 08:00. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 9 градусов, днем воздух прогреется максимум до 14 градусов. Скорость ветра составит 10-15 - 17-22 м/с.Закат в Тбилиси в 17:34.В четверг, 25 ноября, в Тбилиси погода ухудшится, ожидаются кратковременные дожди. Восход солнца в 08:00. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 6 градусов, днем – максимум 8 градусов тепла. Скорость ветра будет 10-15 - 17-22 м/с.Закат в Тбилиси в 17:33.В пятницу, 26 ноября, в Тбилиси облачно. Ожидается слабый дождь. Восход в 08:02. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем – максимум 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:33.В субботу, 27 ноября, в Тбилиси погода в первой половине дня будет преимущественно ясной, затем облачной. Восход в 08:03. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, а днем температура поднимется максимум до 13 градусов тепла.Закат в Тбилиси в 17:32.В воскресенье, 28 ноября, в столице Грузии облачно. Восход солнца в 08:04. Минимальная температура воздуха ночью плюс 6 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:32.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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