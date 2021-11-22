https://sputnik-georgia.ru/20211122/tsirki-frantsii-ostanutsya-bez-dikikh-zhivotnykh-262291243.html

Цирки Франции останутся без диких животных

Цирки Франции останутся без диких животных

Новый закон повысит максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет тюрьмы 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T22:09+0400

2021-11-22T22:09+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя - Sputnik. Французский парламент принял закон о запрете использования диких животных в цирковых представлениях, сообщило издание National Geographic.Согласно закону, выступления тигров, львов, медведей и других зверей прекратятся в течение двух лет, а через семь владение ими станет незаконным. Для шоу дельфинов финальная точка должна быть поставлена через пять лет, Помимо мер, направленных на цирки, новый закон повысит максимальный срок наказания за жестокое обращение с животными до пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро, а также ужесточит ограничения на продажу домашних животных. Фермы по производству норок должны быть незамедлительно закрыты, а телешоу и любые развлекательные мероприятия, включая частные, больше не смогут привлекать диких зверей к участию.Профсоюз цирковых дрессировщиков животных Франции готовится подать апелляцию. Однако результаты опроса показали, что подавляющее большинство французов поддерживают закон. В десятках городов передвижные цирки с использованием животных уже запрещены.

https://sputnik-georgia.ru/20170415/Zapashnyj-v-cirke-dolzhny-byt-zhivotnye-235612056.html

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новости, в мире, франция, защита прав животных