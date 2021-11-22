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В Грузии успешно борются с сибирской язвой среди животных
В Грузии успешно борются с сибирской язвой среди животных
Поголовье крупного рогатого скота в стране увеличилось на 0,7% до 972,2 тысячи голов 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T07:32+0400
2021-11-22T07:59+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Заболеваемость сибирской язвой среди животных в Грузии по сравнению с 2013 годом снизилась на 90%, информацию предоставило Национальное агентство продовольствия.По данным агентства, ветеринары ежегодно прививают от сибирской язвы до 1,2 млн животных.В то же время по данным Национальной службы статистики Грузии за III квартал этого года поголовье крупного рогатого скота в стране увеличилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 972,2 тысячи голов.А вот поголовье овец и коз по сравнению с этим периодом уменьшилось на 26% и составляет 764,6 тыс души. Уменьшилось и поголовье свиней на 8,3% до 232,9 тысячи душ.Количество птиц также уменьшилось на 13,4% и составляет 10,3 млн единиц.При таких показателях в Грузии стали больше потреблять мяса. Его производство увеличилось на 16.1 тысячи тонн, что на 3.9% выше показателя прошлого года.Незначительно уменьшилось в стране производства молока - 168.8 млн литров, что на 0.4% меньше показателя за третий квартал 2020 года, а также производство яиц. Произведено 149.4 млн штук, что на 9.8% меньше прошлогоднего показателя.Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д.С 2022 года государство начнет выплачивать денежные компенсации фермерам, чей скот падет от сибирской язвы. Чтобы получить компенсацию, случай сибирской язвы должен быть подтвержден в лаборатории.Компенсацию смогут получить фермеры, чей скот идентифицирован ушными бирками. Также если информация о животном и фермере зарегистрирована в электронной системе идентификации-регистрации животных и фермер не отказался вакцинировать животное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210812/Zhivotnovodstvo-prodolzhaet-aktivno-razvivatsya-v-Gruzii-252568600.html
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", сельское хозяйство, статистика

В Грузии успешно борются с сибирской язвой среди животных

07:32 22.11.2021 (обновлено: 07:59 22.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКорова пасется в горах
Корова пасется в горах - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Поголовье крупного рогатого скота в стране увеличилось на 0,7% до 972,2 тысячи голов
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Заболеваемость сибирской язвой среди животных в Грузии по сравнению с 2013 годом снизилась на 90%, информацию предоставило Национальное агентство продовольствия.
По данным агентства, ветеринары ежегодно прививают от сибирской язвы до 1,2 млн животных.
"В этом году уже вакцинировано более 847 тысяч животных. В результате принятых агентством мер количество случаев заболевания сибирской язвой среди животных значительно снизилось. По сравнению с 2013 годом заболеваемость снизилась на 90%", - говорится в сообщения.
В то же время по данным Национальной службы статистики Грузии за III квартал этого года поголовье крупного рогатого скота в стране увеличилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 972,2 тысячи голов.
А вот поголовье овец и коз по сравнению с этим периодом уменьшилось на 26% и составляет 764,6 тыс души. Уменьшилось и поголовье свиней на 8,3% до 232,9 тысячи душ.
Количество птиц также уменьшилось на 13,4% и составляет 10,3 млн единиц.
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При таких показателях в Грузии стали больше потреблять мяса. Его производство увеличилось на 16.1 тысячи тонн, что на 3.9% выше показателя прошлого года.
Незначительно уменьшилось в стране производства молока - 168.8 млн литров, что на 0.4% меньше показателя за третий квартал 2020 года, а также производство яиц. Произведено 149.4 млн штук, что на 9.8% меньше прошлогоднего показателя.
Сибирская язва – опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. Заражение человека чаще осуществляется контактным путем (при разделке туш животных, обработке шкур и прочее) и при употреблении в пищу продуктов, загрязненных спорами, а также через воду, почву, меховые изделия и т. д.
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С 2022 года государство начнет выплачивать денежные компенсации фермерам, чей скот падет от сибирской язвы. Чтобы получить компенсацию, случай сибирской язвы должен быть подтвержден в лаборатории.
Компенсацию смогут получить фермеры, чей скот идентифицирован ушными бирками. Также если информация о животном и фермере зарегистрирована в электронной системе идентификации-регистрации животных и фермер не отказался вакцинировать животное.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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