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Запрет ношения георгиевской ленточки в Латвии: онлайн-конференция Sputnik
Запрет ношения георгиевской ленточки в Латвии: онлайн-конференция Sputnik
Парламент Латвии официально запретил публичное использование георгиевских ленточек в стране. Чем опасен подобный прецедент? Зачем страны Балтии переписывают... 22.11.2021, Sputnik Грузия
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За долгие годы лента стала одним из символов победы для миллионов в Великой Отечественной войне. В самой Латвии сейчас проживает более 4000 участников Великой отечественной войне, блокадников и тыловиков. Новость о запрете вызвала широкий резонанс в республике. В онлайн-конференции Sputnik по этому вопросу приняли участие: председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн; заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова; шеф-редакторы Baltnews и Sputnik Литва Андрей Стариков и Марат Касем; региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городе Резекне (Латвия) Полина Камлева. В ходе мероприятия также были представлены видеообращения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой и научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.
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Запрет ношения георгиевской ленточки в Латвии: онлайн-конференция Sputnik

13:25 22.11.2021 (обновлено: 13:27 22.11.2021)
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Парламент Латвии официально запретил публичное использование георгиевских ленточек в стране. Чем опасен подобный прецедент? Зачем страны Балтии переписывают историю? И какой будет реакция Москвы? Эти вопросы обсуждались в ходе онлайн-конференции Sputnik
За долгие годы лента стала одним из символов победы для миллионов в Великой Отечественной войне. В самой Латвии сейчас проживает более 4000 участников Великой отечественной войне, блокадников и тыловиков. Новость о запрете вызвала широкий резонанс в республике.
В онлайн-конференции Sputnik по этому вопросу приняли участие: председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн; заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова; шеф-редакторы Baltnews и Sputnik Литва Андрей Стариков и Марат Касем; региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городе Резекне (Латвия) Полина Камлева.
В ходе мероприятия также были представлены видеообращения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой и научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.
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