https://sputnik-georgia.ru/20211122/zapret-nosheniya-georgievskoy-lentochki-v-latvii-onlayn-konferentsiya-sputnik-262277308.html

Запрет ношения георгиевской ленточки в Латвии: онлайн-конференция Sputnik

Запрет ношения георгиевской ленточки в Латвии: онлайн-конференция Sputnik

Парламент Латвии официально запретил публичное использование георгиевских ленточек в стране. Чем опасен подобный прецедент? Зачем страны Балтии переписывают... 22.11.2021, Sputnik Грузия

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За долгие годы лента стала одним из символов победы для миллионов в Великой Отечественной войне. В самой Латвии сейчас проживает более 4000 участников Великой отечественной войне, блокадников и тыловиков. Новость о запрете вызвала широкий резонанс в республике. В онлайн-конференции Sputnik по этому вопросу приняли участие: председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн; заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова; шеф-редакторы Baltnews и Sputnik Литва Андрей Стариков и Марат Касем; региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в городе Резекне (Латвия) Полина Камлева. В ходе мероприятия также были представлены видеообращения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой и научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова.

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