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Женская сборная Грузии по шахматам стала вице-чемпионом Европы
Женская сборная Грузии по шахматам стала вице-чемпионом Европы
Грузинские шахматистки набрали 15 очков и уступили только сборной России 22.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Женская сборная Грузии по шахматам в составе Наны Дзагнидзе, Леля Джавахишвили, Мери Арабидзе, Саломе Мелия и Софии Гветадзе завоевала серебряные медали на командном чемпионате Европы в словенском городе Терме-Чатеж.Грузинские шахматистки набрали 15 очков и уступили только сборной России, показавшей максимальный результат (18 баллов). Бронзовые медали завоевала команда Азербайджана (12 очков).Также стоит отметить, что Дзагнидзе и Джавахишвили показали лучший результат турнира на первой и второй досках соответственно. Дзагнидзе в семи партиях набрала 5.5 очка, а Джавахишвили в 8 партиях набрала шесть баллов.Грузинские шахматистки в шестой раз в истории становятся серебряными призерами командного чемпионата Европы. Помимо этого в 1997 году они стали победительницами турнира, а в 2011 и 2015 годах завоевали бронзовые медали.Что касается мужской сборной Грузии, то на турнире в Терме-Чатеж они заняли 11 место, набрав 10 очков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211001/zhenskaya-sbornaya-gruzii-po-shakhmatam-vyshla-v-polufinal-komandnogo-chempionata-mira-260078216.html
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спорт, новости, грузия, шахматы

Женская сборная Грузии по шахматам стала вице-чемпионом Европы

12:43 22.11.2021
© photo: Pixabay / Skitterphotoჭადრაკი
ჭადრაკი - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Pixabay / Skitterphoto
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Грузинские шахматистки набрали 15 очков и уступили только сборной России
ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Женская сборная Грузии по шахматам в составе Наны Дзагнидзе, Леля Джавахишвили, Мери Арабидзе, Саломе Мелия и Софии Гветадзе завоевала серебряные медали на командном чемпионате Европы в словенском городе Терме-Чатеж.
Грузинские шахматистки набрали 15 очков и уступили только сборной России, показавшей максимальный результат (18 баллов). Бронзовые медали завоевала команда Азербайджана (12 очков).
Также стоит отметить, что Дзагнидзе и Джавахишвили показали лучший результат турнира на первой и второй досках соответственно. Дзагнидзе в семи партиях набрала 5.5 очка, а Джавахишвили в 8 партиях набрала шесть баллов.
Шахматы. Индивидуальный чемпионат Европы среди женщин. Бела Хотенашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
Женская сборная Грузии по шахматам вышла в полуфинал командного чемпионата мира
1 октября, 14:01
Грузинские шахматистки в шестой раз в истории становятся серебряными призерами командного чемпионата Европы. Помимо этого в 1997 году они стали победительницами турнира, а в 2011 и 2015 годах завоевали бронзовые медали.
Что касается мужской сборной Грузии, то на турнире в Терме-Чатеж они заняли 11 место, набрав 10 очков.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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