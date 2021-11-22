https://sputnik-georgia.ru/20211122/zhenskaya-sbornaya-gruzii-po-shakhmatam-stala-vitse-chempionom-evropy-262274758.html

Женская сборная Грузии по шахматам стала вице-чемпионом Европы

Женская сборная Грузии по шахматам стала вице-чемпионом Европы

Грузинские шахматистки набрали 15 очков и уступили только сборной России 22.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя – Sputnik. Женская сборная Грузии по шахматам в составе Наны Дзагнидзе, Леля Джавахишвили, Мери Арабидзе, Саломе Мелия и Софии Гветадзе завоевала серебряные медали на командном чемпионате Европы в словенском городе Терме-Чатеж.Грузинские шахматистки набрали 15 очков и уступили только сборной России, показавшей максимальный результат (18 баллов). Бронзовые медали завоевала команда Азербайджана (12 очков).Также стоит отметить, что Дзагнидзе и Джавахишвили показали лучший результат турнира на первой и второй досках соответственно. Дзагнидзе в семи партиях набрала 5.5 очка, а Джавахишвили в 8 партиях набрала шесть баллов.Грузинские шахматистки в шестой раз в истории становятся серебряными призерами командного чемпионата Европы. Помимо этого в 1997 году они стали победительницами турнира, а в 2011 и 2015 годах завоевали бронзовые медали.Что касается мужской сборной Грузии, то на турнире в Терме-Чатеж они заняли 11 место, набрав 10 очков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211001/zhenskaya-sbornaya-gruzii-po-shakhmatam-vyshla-v-polufinal-komandnogo-chempionata-mira-260078216.html

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