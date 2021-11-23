https://sputnik-georgia.ru/20211123/budut-li-vyplaty-na-detey-v-dekabre-2021-poslednie-novosti-262296627.html

Будут ли выплаты на детей в декабре 2021: последние новости

Будут ли выплаты на детей в декабре 2021: последние новости

В последнее время в СМИ и соцсетях муссирует новость о том, что в декабре 2021 года будут выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей. 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T11:01+0400

2021-11-23T11:01+0400

2021-11-23T11:01+0400

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Официальные источники эту информацию не подтверждают, однако россияне надеются получить в декабре выплаты на детей в качестве новогоднего подарка.Sputnik Грузия, учитывая повышенный интерес к этому вопросу, поинтересовался, будут ли выплаты на детей в декабре 2021 года.Будут ли выплаты на детей в декабре?Материальная помощь семьям с детьми остается самой востребованной социальной выплатой в России. С августа по ноябрь семьям с детьми уже выдавали единовременные выплаты.В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, что многие граждане действительно получат по 10 тысяч рублей в декабре. В частности, выплаты получат родители, ухаживающие за своими детьми, имеющими группу инвалидности, а также семьи, получающие 10 тысяч в виде пособия на второго ребенка из средств материнского капитала.При этом в ПФР подчеркнули, что это регулярные выплаты, а о выдаче новых выплат никаких решений пока принято не было.Последние новостиПо последним данным, официальные источники не подтверждают информацию о том, будут ли выплаты на детей в декабре или нет, однако эксперты считают, что эта новость не лишена оснований.Основной довод в пользу выплат, по мнению экспертов - итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина, запланированная в декабре, которая по традиции радует россиян новогодними подарками в виде дополнительных денежных выплат.Напомним, что на прошлогодней итоговой пресс-конференции Владимир Путин объявил о единовременной выплате 5 тысяч рублей на детей до 7 лет.Эксперты считают, что не станет исключением и декабрь 2021 года, тем более, что в бюджете России к ноябрю накопилось два триллиона рублей неиспользованных средств.Так что будут ли выплаты на детей в декабре или нет, станет известно 17 декабря.Материал подготовлен на основе открытых источников

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