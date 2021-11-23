"Интер" - "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Интер" и "Шахтер" Донецк
Для донецкого "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов все уже закончилось. Более того, украинский клуб имеет лишь теоретические шансы выйти в плей-офф Лиги Европы УЕФА. За два тура до завершения группового этапа "горняки" на пять очков отстают от молдавского "Шерифа", идущего на третьем месте.
В четырех матчах турнира "Шахтер" потерпел три поражения и сыграл вничью 0:0 с "Интером", что стало большой неожиданностью. При этом "горняки", имеющие отличный подбор в линии атаки, забили всего один (!) гол. Хуже дела только у "динамовцев" Киева и шведского "Мальмё", которые пока ни разу не отличились.
"Интер" ведет борьбу с мадридским "Реалом" за первую строчку в группе "D". Скорее всего, вопрос решится в очном противостоянии соперников в заключительном туре. Но для этого "Интеру" необходимо брать три очка в матче с "Шахтером".
© photo: AFP 2020 / ALBERTO PIZZOLIБельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс борется за мяч со словацким защитником миланского "Интер" Миланом Шкриняром и полузащитником "Интер" Роберто Гальярдини во время матча итальянской серии А на стадионе Сан-Паоло в Неаполе, октябрь 2017 года
Бельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс борется за мяч со словацким защитником миланского "Интер" Миланом Шкриняром и полузащитником "Интер" Роберто Гальярдини во время матча итальянской серии А на стадионе Сан-Паоло в Неаполе, октябрь 2017 года
© photo: AFP 2020 / ALBERTO PIZZOLI
В последнем туре чемпионата Италии подопечные Индзаги уверенно разобрались с лидером "Серии А" - "Наполи", победив 3:2. До этого в миланском дерби поделили очки с "Миланом", сыграв вничью 1:1. Учитывая силу соперников, думаю, проблем в матче с "Шахтером" у "нерадзурри" быть не должно.
Правда, здесь есть одно "но". На победу "Интера" букмекеры предлагают очень скромный коэффициент 1,31 (против 10.0 у "Шахтера"). Но тут нельзя не вспомнить о том, что три последних матча между собой команды сыграли вничью 0:0. Да, да – матчи между такими атакующими командами уже три раза оставляли зрителей без забитых голов.
Будет ли "Интер" рвать и метать в игре против "Шахтера" после двух непростых матчей в Италии – вот в чем вопрос. Мне кажется, что нет. Во встрече против "Наполи" было оставлено много сил, а "горняков" нужно просто обыграть. Думаю, голевой феерии мы с вами не увидим.
Ставка: в матче будет забито меньше 3.5 голов за 1,66.
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