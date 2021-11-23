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Неизвестный попытался ограбить банк в Тбилиси
Неизвестный попытался ограбить банк в Тбилиси
Нападавший задержан, в настоящий момент с сотрудниками банка беседуют представители МВД 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T16:00+0400
2021-11-23T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Полиция мобилизована возле филиала "Банка Грузии" на проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси, где была совершена попытка ограбления, передает телеканал "Мтавари".По предварительным данным, ограбить банк пытался мужчина. Полиция уже задержала подозреваемого. В настоящий момент с сотрудниками банка беседуют представители МВД.Sputnik Грузия пытается связаться с пресс-службой ведомства, чтобы уточнить детали происшествия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, "банк грузии", mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

Неизвестный попытался ограбить банк в Тбилиси

16:00 23.11.2021 (обновлено: 17:33 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Нападавший задержан, в настоящий момент с сотрудниками банка беседуют представители МВД
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Полиция мобилизована возле филиала "Банка Грузии" на проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси, где была совершена попытка ограбления, передает телеканал "Мтавари".
По предварительным данным, ограбить банк пытался мужчина. Полиция уже задержала подозреваемого.
В настоящий момент с сотрудниками банка беседуют представители МВД.
Sputnik Грузия пытается связаться с пресс-службой ведомства, чтобы уточнить детали происшествия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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