https://sputnik-georgia.ru/20211123/neizvestnyy-popytalsya-ograbit-bank-v-tbilisi-262307229.html

Неизвестный попытался ограбить банк в Тбилиси

Неизвестный попытался ограбить банк в Тбилиси

Нападавший задержан, в настоящий момент с сотрудниками банка беседуют представители МВД 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T16:00+0400

2021-11-23T16:00+0400

2021-11-23T17:33+0400

происшествия

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"банк грузии"

mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Полиция мобилизована возле филиала "Банка Грузии" на проспекте Кетеван Цамебули в Тбилиси, где была совершена попытка ограбления, передает телеканал "Мтавари".По предварительным данным, ограбить банк пытался мужчина. Полиция уже задержала подозреваемого. В настоящий момент с сотрудниками банка беседуют представители МВД.Sputnik Грузия пытается связаться с пресс-службой ведомства, чтобы уточнить детали происшествия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, тбилиси, "банк грузии", mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв