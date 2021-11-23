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Самый быстрый электросамолет поднялся в воздух - видео

Самый быстрый электросамолет поднялся в воздух - видео

Самолет от Rolls-Royce побил на 60 секунд самое быстрое время набора высоты в 3000 метров 23.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя - Sputnik. Самолет Spirit of Innovation ("Дух инноваций") поднялся в воздух на испытательном полигоне Boscombe Down Министерства обороны Великобритании, сообщает National Geographic.Во время испытательного полета он достиг максимальной скорости 623,4 километра в час. Это на 212,4 км/ч быстрее предыдущего рекорда для электрических самолетов.Также самолет от Rolls-Royce побил на 60 секунд самое быстрое время набора высоты в 3000 метров. Он справился за 202 секунды."Это стало еще одной вехой, которая приблизит к реальности создание реактивного самолета с нулевыми выбросами. Это событие поддержит наши амбиции по обеспечению технологических прорывов, необходимых обществу, в декарбонизации воздушного, сухопутного и морского транспорта", – заявил Уоррен Ист, генеральный директор Rolls-Royce.Предыдущий рекорд скорости в 411 километров в час установил электросамолет Extra 330 LE Aerobatic с двигателем Siemens eAircraft в 2017 году.Spirit of Innovation приводится в действие электрической трансмиссией мощностью 400 кВт и мощной силовой аккумуляторной батареей, содержащей 6480 ячеек. Такого аккумулятора было бы достаточно, чтобы заряжать 7500 смартфонов одновременно.Эта система позволяет винтам вращаться со скоростью 2200 оборотов в минуту. Чтобы огромная батарея оставалась прохладной, Spirit of Innovation имеет термозащиту из португальской пробки, того же дерева, которое используется при розливе вин в бутылки.

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