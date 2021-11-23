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Сессия ПАЧЭС состоялась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса
Сессия ПАЧЭС состоялась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса
Участники сессии ПАЧЭС обсудили перспективы сотрудничества между странами-участницами в условиях пандемии коронавируса 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T08:02+0400
2021-11-23T09:13+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Очередная 58-я сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) прошла в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба парламента Грузии. На открытии пленарного заседания выступил глава постоянной делегации Грузии в ПАЧЭС, вице-президент Ассамблеи Давид Сергеенко, который подчеркнул важность этой международной организации для развития Черноморского региона. Депутат парламента Грузии стал вице-президентом ПАЧЭС&gt;&gt;Вице-президент Ассамблеи особое внимание уделил текущей ситуации в медицинской сфере в свете пандемии коронавируса и подчеркнул важность сотрудничества и обмена опытом разных стран в борьбе с эпидемией. На пленарном заседании ПАЧЭС также были заслушаны доклады "Укрепление фармацевтического сотрудничества в Черноморском регионе", "Использование цифровых технологий для продвижения парламентской деятельности и прозрачности законодательного процесса"; "Вызовы в сфере образования на фоне пандемии в странах Черноморского региона". В рамках встречи также прошли заседания Бюро Ассамблеи и постоянного комитета.Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 12 государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина.Деятельность ПАЧЭС направлена на обеспечение поддержки парламентского измерения в решении задач Организации ЧЭС и содействие укреплению правовой основы многостороннего экономического, торгового, социального, культурного и политического сотрудничества в Черноморском регионе. Члены ПАЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия (с 1993 года), Румыния, Сербия, Турция, Украина.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, экономика, новости, грузия, парламент грузии, черноморский регион, международное сотрудничество

Сессия ПАЧЭС состоялась в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса

08:02 23.11.2021 (обновлено: 09:13 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliДавид Сергеенко
Давид Сергеенко - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Участники сессии ПАЧЭС обсудили перспективы сотрудничества между странами-участницами в условиях пандемии коронавируса
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Очередная 58-я сессия Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) прошла в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба парламента Грузии.
На открытии пленарного заседания выступил глава постоянной делегации Грузии в ПАЧЭС, вице-президент Ассамблеи Давид Сергеенко, который подчеркнул важность этой международной организации для развития Черноморского региона.
Депутат парламента Грузии стал вице-президентом ПАЧЭС>>
Вице-президент Ассамблеи особое внимание уделил текущей ситуации в медицинской сфере в свете пандемии коронавируса и подчеркнул важность сотрудничества и обмена опытом разных стран в борьбе с эпидемией.
На пленарном заседании ПАЧЭС также были заслушаны доклады "Укрепление фармацевтического сотрудничества в Черноморском регионе", "Использование цифровых технологий для продвижения парламентской деятельности и прозрачности законодательного процесса"; "Вызовы в сфере образования на фоне пандемии в странах Черноморского региона". В рамках встречи также прошли заседания Бюро Ассамблеи и постоянного комитета.
Сергей Маркедонов - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2017
Маркедонов о ключевых проблемах Черноморского региона
31 октября 2017, 12:14
Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 12 государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина.
Деятельность ПАЧЭС направлена на обеспечение поддержки парламентского измерения в решении задач Организации ЧЭС и содействие укреплению правовой основы многостороннего экономического, торгового, социального, культурного и политического сотрудничества в Черноморском регионе. Члены ПАЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия (с 1993 года), Румыния, Сербия, Турция, Украина.
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