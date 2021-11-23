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Сильное наводнение в Канаде вызвало оползень и обрушение шоссе - видео
Сильное наводнение в Канаде вызвало оползень и обрушение шоссе - видео
Ливни в регионе начались в минувшие выходные, когда за несколько дней выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму 23.11.2021, Sputnik Грузия
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Местами уровень воды в водоемах поднялся на 3,5 метра. Из-за этого несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли тысячи домашних животных на местных фермах.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По словам премьер-министра Британской Колумбии, катаклизмы подобных масштабов случаются раз в 500 лет. Из-за угрозы обрушений в провинции введено чрезвычайное положение. Ограниченно движение на личном транспорте. Это сделано, чтобы дороги были максимально разгружены для экстренных служб, а в пострадавшие районы могли быстро доставлять медикаменты, еду и товары первой.
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Канада: сильное наводнение вызвало оползень и обрушение шоссе в Британской Колумбии
Канада: сильное наводнение вызвало оползень и обрушение шоссе в Британской Колумбии
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происшествия, в мире, видео, мультимедиа, сша, канада, видео

Сильное наводнение в Канаде вызвало оползень и обрушение шоссе - видео

15:52 23.11.2021 (обновлено: 16:15 23.11.2021)
© video: Ruptly
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Ливни в регионе начались в минувшие выходные, когда за несколько дней выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму
Местами уровень воды в водоемах поднялся на 3,5 метра. Из-за этого несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли тысячи домашних животных на местных фермах.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По словам премьер-министра Британской Колумбии, катаклизмы подобных масштабов случаются раз в 500 лет. Из-за угрозы обрушений в провинции введено чрезвычайное положение. Ограниченно движение на личном транспорте. Это сделано, чтобы дороги были максимально разгружены для экстренных служб, а в пострадавшие районы могли быстро доставлять медикаменты, еду и товары первой.
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