https://sputnik-georgia.ru/20211123/silnoe-navodnenie-v-kanade-vyzvalo-opolzen-i-obrushenie-shosse---video-262306274.html

Сильное наводнение в Канаде вызвало оползень и обрушение шоссе - видео

Сильное наводнение в Канаде вызвало оползень и обрушение шоссе - видео

Ливни в регионе начались в минувшие выходные, когда за несколько дней выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму 23.11.2021, Sputnik Грузия

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Местами уровень воды в водоемах поднялся на 3,5 метра. Из-за этого несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли тысячи домашних животных на местных фермах.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По словам премьер-министра Британской Колумбии, катаклизмы подобных масштабов случаются раз в 500 лет. Из-за угрозы обрушений в провинции введено чрезвычайное положение. Ограниченно движение на личном транспорте. Это сделано, чтобы дороги были максимально разгружены для экстренных служб, а в пострадавшие районы могли быстро доставлять медикаменты, еду и товары первой.

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Канада: сильное наводнение вызвало оползень и обрушение шоссе в Британской Колумбии Канада: сильное наводнение вызвало оползень и обрушение шоссе в Британской Колумбии 2021-11-23T15:52+0400 true PT1M05S

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происшествия, в мире, видео, мультимедиа, сша, канада, видео