https://sputnik-georgia.ru/20211123/sinoptiki-predupredili-o-vozmozhnykh-opolznyakh-i-navodneniyakh-na-zapade-gruzii-262317119.html
Синоптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии
Синоптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии
В Грузии, особенно в западной ее части, в ближайшие два дня ожидается дождь, в высокогорье – снег 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T23:01+0400
2021-11-23T23:01+0400
2021-11-23T23:04+0400
новости
грузия
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/04/259314954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0452705f8c16b54aacfd1712be5ec7a9.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. С 24 ноября в Грузии ожидается ухудшение погоды, на западе страны не исключены оползни и увеличение уровня воды в реках, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 24 ноября в Грузии, особенно в западной ее части, ожидается дождь, в высокогорье – снег. Будет дуть сильный ветер, и на Черном море ожидается шторм 2-3 балла."Сильные осадки в Западной Грузии могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горной зоне страны – развитие и активность оползневых процессов", - говорится в сообщении.Уже 25-26 ноября погода на западе прояснится, а на востоке страны в эти дни ожидаются осадки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/04/259314954_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0f884c2168c36e0c7a4cb8a7a12c591.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода
Синоптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии
23:01 23.11.2021 (обновлено: 23:04 23.11.2021)
В Грузии, особенно в западной ее части, в ближайшие два дня ожидается дождь, в высокогорье – снег
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik.
С 24 ноября в Грузии ожидается ухудшение погоды, на западе страны не исключены оползни и увеличение уровня воды в реках, говорится в сообщении
Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 24 ноября в Грузии, особенно в западной ее части, ожидается дождь, в высокогорье – снег. Будет дуть сильный ветер, и на Черном море ожидается шторм 2-3 балла.
"Сильные осадки в Западной Грузии могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горной зоне страны – развитие и активность оползневых процессов", - говорится в сообщении.
Уже 25-26 ноября погода на западе прояснится, а на востоке страны в эти дни ожидаются осадки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.