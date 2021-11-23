https://sputnik-georgia.ru/20211123/sinoptiki-predupredili-o-vozmozhnykh-opolznyakh-i-navodneniyakh-na-zapade-gruzii-262317119.html

Синоптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии

Синоптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии

В Грузии, особенно в западной ее части, в ближайшие два дня ожидается дождь, в высокогорье – снег 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T23:01+0400

2021-11-23T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. С 24 ноября в Грузии ожидается ухудшение погоды, на западе страны не исключены оползни и увеличение уровня воды в реках, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 24 ноября в Грузии, особенно в западной ее части, ожидается дождь, в высокогорье – снег. Будет дуть сильный ветер, и на Черном море ожидается шторм 2-3 балла."Сильные осадки в Западной Грузии могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горной зоне страны – развитие и активность оползневых процессов", - говорится в сообщении.Уже 25-26 ноября погода на западе прояснится, а на востоке страны в эти дни ожидаются осадки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода