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Синоптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии
Синоптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии
В Грузии, особенно в западной ее части, в ближайшие два дня ожидается дождь, в высокогорье – снег 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. С 24 ноября в Грузии ожидается ухудшение погоды, на западе страны не исключены оползни и увеличение уровня воды в реках, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.По прогнозам синоптиков, 24 ноября в Грузии, особенно в западной ее части, ожидается дождь, в высокогорье – снег. Будет дуть сильный ветер, и на Черном море ожидается шторм 2-3 балла."Сильные осадки в Западной Грузии могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горной зоне страны – развитие и активность оползневых процессов", - говорится в сообщении.Уже 25-26 ноября погода на западе прояснится, а на востоке страны в эти дни ожидаются осадки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии, погода

Синоптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии

23:01 23.11.2021 (обновлено: 23:04 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliШторм на черноморском побережье Аджарии
Шторм на черноморском побережье Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В Грузии, особенно в западной ее части, в ближайшие два дня ожидается дождь, в высокогорье – снег
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. С 24 ноября в Грузии ожидается ухудшение погоды, на западе страны не исключены оползни и увеличение уровня воды в реках, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, 24 ноября в Грузии, особенно в западной ее части, ожидается дождь, в высокогорье – снег. Будет дуть сильный ветер, и на Черном море ожидается шторм 2-3 балла.
"Сильные осадки в Западной Грузии могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горной зоне страны – развитие и активность оползневых процессов", - говорится в сообщении.
Уже 25-26 ноября погода на западе прояснится, а на востоке страны в эти дни ожидаются осадки.
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