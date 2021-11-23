https://sputnik-georgia.ru/20211123/spasatelnaya-operatsiya-prokhodit-v-gorakh-na-vostoke-gruzii-262316721.html
Спасательная операция проходит в горах на востоке Грузии
Спасательная операция проходит в горах на востоке Грузии
Спасательная операция осложнена сложным рельефом и плохой видимостью 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T22:13+0400
2021-11-23T22:13+0400
2021-11-23T22:13+0400
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спасательная операция
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В эти минуты неподалеку от Гудаури идет спасательная операция, на вершине Дедаэна ищут как минимум одного пострадавшего.По информации телеканала "Мтавари архи", что конкретно произошло во время подъема на вершину на данный момент неизвестно. Спасателей вызвал бизнесмен Леван Мушкудиани, который покорял вершину вместе со своим другом, бизнесменом Илией Кокая.В данный момент спасатели лишь продвигаются к вершине. Спасательная операция осложнена сложным рельефом и плохой видимостью.Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, которая отвечает за работу спасателей, пока не делала комментариев для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210821/Spasateli-pomogli-dobratsya-v-Tbilisi-turistam-kotorym-stalo-plokho-na-vysote-252640009.html
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происшествия, новости, грузия, гудаури, спасательная операция
Спасательная операция проходит в горах на востоке Грузии
Спасательная операция осложнена сложным рельефом и плохой видимостью
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В эти минуты неподалеку от Гудаури идет спасательная операция, на вершине Дедаэна ищут как минимум одного пострадавшего.
По информации телеканала "Мтавари архи", что конкретно произошло во время подъема на вершину на данный момент неизвестно. Спасателей вызвал бизнесмен Леван Мушкудиани, который покорял вершину вместе со своим другом, бизнесменом Илией Кокая.
В данный момент спасатели лишь продвигаются к вершине. Спасательная операция осложнена сложным рельефом и плохой видимостью.
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, которая отвечает за работу спасателей, пока не делала комментариев для СМИ.
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