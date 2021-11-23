https://sputnik-georgia.ru/20211123/tango-po-tiktokerski-i-veto-sudey--epizod-gruzinskogo-tantsuyut-zvezdy-udivil-zriteley-262305912.html

Танго по-тиктокерски и вето судей – эпизод грузинского "Танцуют звезды" удивил зрителей

Танго по-тиктокерски и вето судей – эпизод грузинского "Танцуют звезды" удивил зрителей

Фавориты жюри оказались аутсайдерами по зрительскому голосованию, и судьям пришлось принимать непростое решение 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T15:25+0400

2021-11-23T15:25+0400

2021-11-23T15:24+0400

культура

новости

грузия

рати гачечиладзе

шоу "танцуют звезды"

ираклий макацария

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Участница проекта "Танцуют звезды", грузинский блогер, тиктокер Ти Мачавариани приятно удивила членов жюри своим выступлением.На этой неделе Ти Мачавариани вместе со своим партнером Эрекле Гиргвлиани представили чувственное танго. Блогер, выступавшая ранее больше со своим амплуа – яркими, красочными номерами – теперь предстала с драматическим, серьезным номером.Конкурсантка смогла показать свою разносторонность и умение представать в разных образах, что отметили и члены жюри."Браво, это было круто! Ти, сравнивая с теми характерами, которые ты показывала в прошлых турах, ты полностью изменилась. Ты прекрасно сидела в своем образе", - сказал один из членов жюри Ираклий Макацария, отметив, что для него эта пара одна из самых стабильных на проекте.Самый строгий член жюри проекта Гоча Четкоев также остался довольным номером пары, также подчеркнув способность Мачавариани перевоплощаться. Несмотря на все положительные моменты, мелкие замечания в технике Четкоев все же сделал.В итоге пара получила высокую оценку – 26 баллов.Однако с мнением жюри оказались не согласны зрители, ведь по зрительскому голосованию пара Мачавариани и Гиргвлиани оказалась в числе аутсайдеров вместе с парой Саломе Пажава и Рати Гачечиладзе, которые по оценке жюри тоже считались лидерами выпуска.Так, одна из этих пар должна была покинуть шоу – та, у которой было бы меньше зрительских голосов, однако Гоча Четкоев наложил на голосование зрителей вето, сделав так, чтобы ни одна пара не покинула проект. Четкоев подчеркнул, что проект не могут покинуть пары, находящиеся в числе лидеров по мнению жюри.Сейчас в Грузии транслируют десятый по счету сезон популярного шоу "Танцуют звезды". Победителями девятого сезона стали актриса Анка Васадзе и ее партнер Ото Поладашвили.В конце этого сезона победитель проекта получит автомобиль и квартиру в Батуми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, рати гачечиладзе, шоу "танцуют звезды", ираклий макацария