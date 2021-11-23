https://sputnik-georgia.ru/20211123/tsentralnaya-trassa-gruzii-budet-zakryta-v-nochnoe-vremya-262298858.html

Центральная трасса Грузии будет закрыта в ночное время

Центральная трасса Грузии будет закрыта в ночное время

Движение транспорта на центральной трассе Грузии временно будет запрещено 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T12:21+0400

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грузия

грузинские дороги, машины и их водители

сенаки

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет закрыт в ночное время из-за проведения профилактических работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Проведение работ в тоннеле, который расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, было запланировано 15 и 16 ноября, однако этому помешала непогода.Таким образом, профилактические работы в тоннеле были перенесены на 24 и 25 ноября.В частности, с 23:00 по местному времени 24 ноября до 02:00 25 ноября в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси. А с 02:00 до 05:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители, сенаки