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https://sputnik-georgia.ru/20211123/tsentralnaya-trassa-gruzii-budet-zakryta-v-nochnoe-vremya-262298858.html
Центральная трасса Грузии будет закрыта в ночное время
Центральная трасса Грузии будет закрыта в ночное время
Движение транспорта на центральной трассе Грузии временно будет запрещено 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T12:21+0400
2021-11-23T12:21+0400
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грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет закрыт в ночное время из-за проведения профилактических работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Проведение работ в тоннеле, который расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, было запланировано 15 и 16 ноября, однако этому помешала непогода.Таким образом, профилактические работы в тоннеле были перенесены на 24 и 25 ноября.В частности, с 23:00 по местному времени 24 ноября до 02:00 25 ноября в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси. А с 02:00 до 05:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители, сенаки

Центральная трасса Грузии будет закрыта в ночное время

12:21 23.11.2021
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyРикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей
Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
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Движение транспорта на центральной трассе Грузии временно будет запрещено
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Горийский автомобильный тоннель, расположенный на центральной автомагистрали, будет закрыт в ночное время из-за проведения профилактических работ, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Проведение работ в тоннеле, который расположенный на 88-м километре центральной автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, было запланировано 15 и 16 ноября, однако этому помешала непогода.
Таким образом, профилактические работы в тоннеле были перенесены на 24 и 25 ноября.
В частности, с 23:00 по местному времени 24 ноября до 02:00 25 ноября в тоннеле будет закрыто движение для всех видов транспорта по направлению с запада Грузии в сторону Тбилиси. А с 02:00 до 05:00 - по направлению Тбилиси-Сенаки.
В это время поток автотранспорта сможет передвигаться по объездной дороге и тоннелям внутреннего значения.
Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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