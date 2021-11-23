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Сторонники Саакашвили выстроились в живую цепь в Тбилиси в годовщину "революции роз"
Сторонники Саакашвили выстроились в живую цепь в Тбилиси в годовщину "революции роз"
Участники живой цепи держат в руках алые розы как символ революции, а также флаги Грузии и Евросоюза 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T18:00+0400
2021-11-23T18:32+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
революция роз
нанука жоржолиани
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 18-ю годовщину революции роз выстроились в живую цепь с площади Свободы по всему проспекту Руставели до площади Первой республики.По словам организатора акции телеведущей Нануки Жоржолиани, таким образом ее участники еще раз хотят напомнить нынешнему правительству страны, что помнят этот день и благодарят Саакашвили.Участники живой цепи держат в руках алые розы как символ революции, а также флаги Грузии и Евросоюза."Единство оппозиции привело к тому, что Михаила Саакашвили перевели в клинику. Сегодня оппозиция также должна объединиться вокруг главного вопроса – досрочных выборов по пропорциональной системе", – сказал председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь. После завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в городе Рустави, где он продолжит отбывать наказание по двум уголовным делам. Экс-президент приговорен к 6 годам тюрьмы.Революция роз произошла 18 лет назад, 23 ноября 2003 года. Масштабные демонстрации начались в стране после выборов 2 ноября 2003 года, которые завершились 23 ноября отставкой тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. После этого к власти пришел Михаил Саакашвили и его сторонники.Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили и Зурабом Жвания (бывший премьер-министр), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, революция роз, нанука жоржолиани, возвращение и арест саакашвили

Сторонники Саакашвили выстроились в живую цепь в Тбилиси в годовщину "революции роз"

18:00 23.11.2021 (обновлено: 18:32 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Stringer"Живая цепь" на проспекте Руставели - 18 лет со дня "революции роз". 23 ноября 2021 года
Живая цепь на проспекте Руставели - 18 лет со дня революции роз. 23 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Участники живой цепи держат в руках алые розы как символ революции, а также флаги Грузии и Евросоюза
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 18-ю годовщину революции роз выстроились в живую цепь с площади Свободы по всему проспекту Руставели до площади Первой республики.
По словам организатора акции телеведущей Нануки Жоржолиани, таким образом ее участники еще раз хотят напомнить нынешнему правительству страны, что помнят этот день и благодарят Саакашвили.
Участники живой цепи держат в руках алые розы как символ революции, а также флаги Грузии и Евросоюза.
"Единство оппозиции привело к тому, что Михаила Саакашвили перевели в клинику. Сегодня оппозиция также должна объединиться вокруг главного вопроса – досрочных выборов по пропорциональной системе", – сказал председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.
После завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в городе Рустави, где он продолжит отбывать наказание по двум уголовным делам. Экс-президент приговорен к 6 годам тюрьмы.
Революция роз произошла 18 лет назад, 23 ноября 2003 года. Масштабные демонстрации начались в стране после выборов 2 ноября 2003 года, которые завершились 23 ноября отставкой тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. После этого к власти пришел Михаил Саакашвили и его сторонники.
Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября. Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение.
В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей.
Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его.
Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили и Зурабом Жвания (бывший премьер-министр), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.
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