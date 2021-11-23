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В Кутаиси родился богатырь
В Кутаиси родился богатырь
Мать и новорожденный, который весит больше пяти килограммов, чувствуют себя хорошо 23.11.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
кутаиси
новорожденный ребенок
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Мальчик весом более 5 килограммов родился в городе Кутаиси (Западная Грузия) - и мама, и малыш чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении на сайте клиники "Бомонд".Маленький Моисей весом 5,1 килограмма родился на 36 неделе беременности. Малыша сразу окрестили "Голиафом".Мать малыша поблагодарила акушера, который принимал роды, и весь обслуживающий персонал клиники за внимание, поддержку и профессионализм.По последним данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", с января по июнь нынешнего года в Грузии родились 21 839 детей. По рождаемости в стране лидирует Тбилиси, где зарегистрирован 7 101 новорожденный. На втором месте по рождаемости регион Имерети (2 769 детей), на третьем Аджария (2 556).Меньше всего детей родились в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 123 ребенка, Мцхета-Мтианети – 506 и Гурии – 521.Тем не менее, в стране с начала года фиксируется отрицательный показатель естественного прироста населения – смертность опережает рождаемость (за отчетный период скончался 25 821 человек).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, кутаиси, новорожденный ребенок

В Кутаиси родился богатырь

11:49 23.11.2021 (обновлено: 12:50 23.11.2021)
CC BY-SA 2.0 / Jeremy Engleman / Baby's first rim lightНоворожденный ребенок лежит в больнице
Новорожденный ребенок лежит в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Jeremy Engleman / Baby's first rim light
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Мать и новорожденный, который весит больше пяти килограммов, чувствуют себя хорошо
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Мальчик весом более 5 килограммов родился в городе Кутаиси (Западная Грузия) - и мама, и малыш чувствуют себя хорошо, говорится в сообщении на сайте клиники "Бомонд".
Маленький Моисей весом 5,1 килограмма родился на 36 неделе беременности. Малыша сразу окрестили "Голиафом".
Мать малыша поблагодарила акушера, который принимал роды, и весь обслуживающий персонал клиники за внимание, поддержку и профессионализм.
По последним данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", с января по июнь нынешнего года в Грузии родились 21 839 детей. По рождаемости в стране лидирует Тбилиси, где зарегистрирован 7 101 новорожденный. На втором месте по рождаемости регион Имерети (2 769 детей), на третьем Аджария (2 556).
Меньше всего детей родились в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 123 ребенка, Мцхета-Мтианети – 506 и Гурии – 521.
Тем не менее, в стране с начала года фиксируется отрицательный показатель естественного прироста населения – смертность опережает рождаемость (за отчетный период скончался 25 821 человек).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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