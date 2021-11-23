https://sputnik-georgia.ru/20211123/v-tbilisi-prokhodit-vystavka-khudozhnika-syurrealista-esebua-262303714.html

В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа

В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа

На экспозиции представлены последние работы художника, выполненные разными техниками и материалами 23.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Персональная выставка "Сторож на грани сознания" художника-сюрреалиста Кахи Эсебуа проходит в тбилисской галерее "Красный квадрат".На выставке Эсебуа представил свои работы за последнее время, выполненные разными техниками и материалами.По словам Эсебуа, художнику важно иметь врожденные талант и чувства, которые определяют его неповторимую индивидуальность как творца.Каха Эсебуа провел персональные выставки своих работ в 2000 году в Национальной картинной галерее Грузии, в 2003 году в "Галерее Байи" и в 2016 году в министерстве обороны Грузии. Работы художника хранятся в частных коллекциях в разных странах.Выставка продлится до 25 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, выставка