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В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа
В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа
На экспозиции представлены последние работы художника, выполненные разными техниками и материалами 23.11.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
выставка
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Персональная выставка "Сторож на грани сознания" художника-сюрреалиста Кахи Эсебуа проходит в тбилисской галерее "Красный квадрат".На выставке Эсебуа представил свои работы за последнее время, выполненные разными техниками и материалами.По словам Эсебуа, художнику важно иметь врожденные талант и чувства, которые определяют его неповторимую индивидуальность как творца.Каха Эсебуа провел персональные выставки своих работ в 2000 году в Национальной картинной галерее Грузии, в 2003 году в "Галерее Байи" и в 2016 году в министерстве обороны Грузии. Работы художника хранятся в частных коллекциях в разных странах.Выставка продлится до 25 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа

13:47 23.11.2021 (обновлено: 15:05 23.11.2021)
© photo: courtesy of MOMA TbilisiВыставка Лии Швелидзе в MOMA Tbilisi
Выставка Лии Швелидзе в MOMA Tbilisi - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© photo: courtesy of MOMA Tbilisi
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На экспозиции представлены последние работы художника, выполненные разными техниками и материалами
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Персональная выставка "Сторож на грани сознания" художника-сюрреалиста Кахи Эсебуа проходит в тбилисской галерее "Красный квадрат".
На выставке Эсебуа представил свои работы за последнее время, выполненные разными техниками и материалами.
"Сюрреализм — это группа крови, - говорит художник. - Несмотря на обилие информации и иллюстраций о сюрреализме, изучить его и сформироваться в сюрреалиста невозможно".
По словам Эсебуа, художнику важно иметь врожденные талант и чувства, которые определяют его неповторимую индивидуальность как творца.
Каха Эсебуа провел персональные выставки своих работ в 2000 году в Национальной картинной галерее Грузии, в 2003 году в "Галерее Байи" и в 2016 году в министерстве обороны Грузии. Работы художника хранятся в частных коллекциях в разных странах.
Выставка продлится до 25 ноября.
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