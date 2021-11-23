https://sputnik-georgia.ru/20211123/v-tbilisi-prokhodit-vystavka-khudozhnika-syurrealista-esebua-262303714.html
В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа
В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа
На экспозиции представлены последние работы художника, выполненные разными техниками и материалами 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T13:47+0400
2021-11-23T13:47+0400
2021-11-23T15:05+0400
культура
новости
грузия
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261385147_0:160:1600:1060_1920x0_80_0_0_e8458922aae5e0cb6c55804e2498acd0.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Персональная выставка "Сторож на грани сознания" художника-сюрреалиста Кахи Эсебуа проходит в тбилисской галерее "Красный квадрат".На выставке Эсебуа представил свои работы за последнее время, выполненные разными техниками и материалами.По словам Эсебуа, художнику важно иметь врожденные талант и чувства, которые определяют его неповторимую индивидуальность как творца.Каха Эсебуа провел персональные выставки своих работ в 2000 году в Национальной картинной галерее Грузии, в 2003 году в "Галерее Байи" и в 2016 году в министерстве обороны Грузии. Работы художника хранятся в частных коллекциях в разных странах.Выставка продлится до 25 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/15/261385147_0:10:1600:1210_1920x0_80_0_0_7847c915923253fc2181a345d29e109a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, выставка
В Тбилиси проходит выставка сюрреалиста Эсебуа
13:47 23.11.2021 (обновлено: 15:05 23.11.2021)
На экспозиции представлены последние работы художника, выполненные разными техниками и материалами
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Персональная выставка "Сторож на грани сознания" художника-сюрреалиста Кахи Эсебуа проходит в тбилисской галерее "Красный квадрат".
На выставке Эсебуа представил свои работы за последнее время, выполненные разными техниками и материалами.
"Сюрреализм — это группа крови, - говорит художник. - Несмотря на обилие информации и иллюстраций о сюрреализме, изучить его и сформироваться в сюрреалиста невозможно".
По словам Эсебуа, художнику важно иметь врожденные талант и чувства, которые определяют его неповторимую индивидуальность как творца.
Каха Эсебуа провел персональные выставки своих работ в 2000 году в Национальной картинной галерее Грузии, в 2003 году в "Галерее Байи" и в 2016 году в министерстве обороны Грузии. Работы художника хранятся в частных коллекциях в разных странах.
Выставка продлится до 25 ноября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.