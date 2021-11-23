https://sputnik-georgia.ru/20211123/zhivaya-tsep-v-tsentre-tbilisi-kak-otmetili-18-let-so-dnya-revolyutsii-roz---video-262313529.html

"Живая цепь" в центре Тбилиси: как отметили 18 лет со дня "революции роз" - видео

"Живая цепь" в центре Тбилиси: как отметили 18 лет со дня "революции роз" - видео

Сотни сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в 18-ю годовщину "Революции роз" выстроились в живую цепь с площади Свободы по всему проспекту... 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T19:29+0400

2021-11-23T19:29+0400

2021-11-23T19:29+0400

видео

мультимедиа

революция роз

акции протеста

возвращение и арест саакашвили

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Участники "живой цепи" держали в руках алые розы как символ революции 2003 года, а также флаги Грузии и Евросоюза. По словам организатора акции, телеведущей Нануки Жоржолиани, собравшиеся еще раз хотят напомнить нынешнему правительству страны, что помнят этот день и благодарят Саакашвили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Сакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года, 29 сентября, в преддверии второго тура выборов в местные органы власти. Он тайно пересек границу и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.После завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в городе Рустави, где он продолжит отбывать наказание по двум уголовным делам. Экс-президент приговорен к 6 годам тюрьмы. Революция роз произошла 18 лет назад, 23 ноября 2003 года. Масштабные демонстрации начались в стране после выборов 2 ноября 2003 года, которые завершились 23 ноября отставкой тогдашнего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. После этого к власти пришел Михаил Саакашвили и его сторонники. Основным мотивом, который привел к "революции роз", была фальсификация парламентских выборов 2 ноября 2003 года. Начались многотысячные акции протеста, которые продолжались с начала ноября.Выступления оппозиции достигли своего пика 22 ноября, в первый день заседания нового грузинского парламента, легитимность которого была поставлена под сомнение. В тот же день оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках (откуда и пошло название революции) захватили здание парламента, прервали выступавшего с речью Эдуарда Шеварднадзе и вынудили его покинуть зал в сопровождении телохранителей. Затем Шеварднадзе ввел в стране чрезвычайное положение и призвал на помощь войска и полицию в районе своей резиденции в Тбилиси. Однако даже элитные подразделения полиции отказались поддержать его. Вечером 23 ноября в день Святого Георгия в Грузии Шеварднадзе провел переговоры с оппозиционными лидерами Саакашвили и Зурабом Жвания (бывший премьер-министр), чтобы обсудить сложившуюся ситуацию на встрече, устроенной при участии российского министра иностранных дел Игоря Иванова. После встречи Шеварднадзе объявил о своей отставке.

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видео, мультимедиа, революция роз, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, видео