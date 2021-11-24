https://sputnik-georgia.ru/20211124/chto-mozhno-kupit-v-gruzii-po-tsene-novogo-iphone-262343289.html
Что можно купить в Грузии по цене нового iPhone
Что можно купить в Грузии по цене нового iPhone
Осенью 2021 года корпорация Apple традиционно представила новую модель смартфона - iPhone13 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T19:34+0400
2021-11-24T19:34+0400
2021-11-24T19:33+0400
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Всего в линейке 2021 года представлены четыре модели смартфонов - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и IPhone 13 Pro Max. В Грузии продажи новой модели iPhone начались спустя месяц после официальной презентации в США, в середине октября. Стоимость моделей в сетевых магазинах Грузии, в зависимости от объема памяти и размера, варьируется от 3 140 до 7 300 лари. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что в стране можно купить по цене модели Apple iPhone 13 Pro Max 1TB, самого дорогостоящего из всех моделей.Первая модель iPhone 2G в США поступила в продажу в июне 2007 года.Курс лари на 24 ноября: 3,1134 GEL/$1.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, инфографика, мультимедиа, iphone, инфографика
Что можно купить в Грузии по цене нового iPhone
Осенью 2021 года корпорация Apple традиционно представила новую модель смартфона - iPhone13
Всего в линейке 2021 года представлены четыре модели смартфонов - iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и IPhone 13 Pro Max. В Грузии продажи новой модели iPhone начались спустя месяц после официальной презентации в США, в середине октября. Стоимость моделей в сетевых магазинах Грузии, в зависимости от объема памяти и размера, варьируется от 3 140 до 7 300 лари. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, что в стране можно купить по цене модели Apple iPhone 13 Pro Max 1TB, самого дорогостоящего из всех моделей.
Первая модель iPhone 2G в США поступила в продажу в июне 2007 года.
Курс лари на 24 ноября: 3,1134 GEL/$1.