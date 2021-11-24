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https://sputnik-georgia.ru/20211124/doroga-v-prigorode-tbilisi-budet-zakryta-v-nochnoe-vremya--262341176.html
Дорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время
Дорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время
Меры предприняты для проведения очистительных и укрепительных работ 24.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. На автомобильной дороге, связывающей Багеби – Цхнети в пригороде Тбилиси, движение транспорта будет временно ограничено, говорится в заявлении столичной мэрии.Как отметили в ведомстве, на указанной дороге сошла часть склона, из-за чего стало необходимо проведение очистительных и укрепительных работ.В этой связи дорога Багеби – Цхнети будет перекрыта 26 и 27 ноября в период с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дороги

Дорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время

18:34 24.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliНовостройки на окраине грузинской столицы
Новостройки на окраине грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Меры предприняты для проведения очистительных и укрепительных работ
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. На автомобильной дороге, связывающей Багеби – Цхнети в пригороде Тбилиси, движение транспорта будет временно ограничено, говорится в заявлении столичной мэрии.
Как отметили в ведомстве, на указанной дороге сошла часть склона, из-за чего стало необходимо проведение очистительных и укрепительных работ.
В этой связи дорога Багеби – Цхнети будет перекрыта 26 и 27 ноября в период с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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