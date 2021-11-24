https://sputnik-georgia.ru/20211124/doroga-v-prigorode-tbilisi-budet-zakryta-v-nochnoe-vremya--262341176.html

Дорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время

Дорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время

Меры предприняты для проведения очистительных и укрепительных работ 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T18:34+0400

2021-11-24T18:34+0400

2021-11-24T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. На автомобильной дороге, связывающей Багеби – Цхнети в пригороде Тбилиси, движение транспорта будет временно ограничено, говорится в заявлении столичной мэрии.Как отметили в ведомстве, на указанной дороге сошла часть склона, из-за чего стало необходимо проведение очистительных и укрепительных работ.В этой связи дорога Багеби – Цхнети будет перекрыта 26 и 27 ноября в период с 00:00 до 06:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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