Экспорт из Грузии в Россию вырос на 37% с начала года
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПробка из грузовых автомобилей у КПП "Казбеги" - "Верхний Ларс"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией с начала 2021 года вырос на 21,8% по сравнению с январем-октябрем 2020 года и составил 1,2 миллиарда долларов, а экспорт из России в Грузию вырос на 37,2%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-октябрь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-октябрь 2021 года
© Sputnik
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 89,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, примерно 87,9 тысячи тонн ферросплавов, более 38,2 тысячи тонн натурального виноградного вина и примерно 24,9 тысячи тонн фруктов и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-октябрь 2021 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-октябрь 2021 года, экспорт
© Sputnik
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Из РФ с начала года завезли пшеницу общим весом более 291,6 тысячи тонн.
Из России также завезли около 263,5 тысячи тонн нефтяных газов, 180,6 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, 24,2 тысячи тонн подсолнечного масла и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-октябрь 2021 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-октябрь 2021 года, импорт
© Sputnik
В 2020 году Россия и Грузия наторговали более чем на 1,3 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше по сравнению с 2019. Несмотря на это, Россия была в 2020 году главным рынком для грузинской агропродовольственной продукции.
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