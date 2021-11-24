https://sputnik-georgia.ru/20211124/evroparlamentariy-vyrazila-nadezhdu-chto-saakashvili-ne-vozobnovit-golodovku-262346684.html

Европарламентарий выразила надежду, что Саакашвили не возобновит голодовку

Европарламентарий выразила надежду, что Саакашвили не возобновит голодовку

Также она отметила важность того, что в данный момент Саакашвили проходит реабилитацию в клинике, которая для него приемлема 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T23:15+0400

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европарламент

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Европарламентарий Марина Кальюранд выразила надежду, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не возобновит голодовку и не сделает ничего, что будет воспринято как провокация.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.Также она отметила важность того, что в данный момент Саакашвили проходит реабилитацию в клинике, которая для него приемлема.После завершения процесса лечения экс-президента вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, европарламент, возвращение и арест саакашвили