https://sputnik-georgia.ru/20211124/evroparlamentariy-vyrazila-nadezhdu-chto-saakashvili-ne-vozobnovit-golodovku-262346684.html
Европарламентарий выразила надежду, что Саакашвили не возобновит голодовку
Европарламентарий выразила надежду, что Саакашвили не возобновит голодовку
Также она отметила важность того, что в данный момент Саакашвили проходит реабилитацию в клинике, которая для него приемлема 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T23:15+0400
2021-11-24T23:15+0400
2021-11-24T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Европарламентарий Марина Кальюранд выразила надежду, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не возобновит голодовку и не сделает ничего, что будет воспринято как провокация.Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.Также она отметила важность того, что в данный момент Саакашвили проходит реабилитацию в клинике, которая для него приемлема.После завершения процесса лечения экс-президента вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, европарламент, возвращение и арест саакашвили
Европарламентарий выразила надежду, что Саакашвили не возобновит голодовку
23:15 24.11.2021 (обновлено: 23:26 24.11.2021)
Также она отметила важность того, что в данный момент Саакашвили проходит реабилитацию в клинике, которая для него приемлема
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Европарламентарий Марина Кальюранд выразила надежду, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не возобновит голодовку и не сделает ничего, что будет воспринято как провокация.
Саакашвили прекратил голодовку, которая длилась 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в Горийский военный госпиталь в ночь на 20 ноября. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии.
"Я очень надеюсь, что Саакашвили не возобновит голодовку. Я очень надеюсь, что он не сделает ничего, чтобы будет воспринято как провокация. Вам не нужны провокации и еще большая поляризация. Грузии нужен мир, стабильность и реформы", - сказала Кальюранд, которая в Европарламенте представляет "Европейских социалистов" – партнера правящей силы Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Также она отметила важность того, что в данный момент Саакашвили проходит реабилитацию в клинике, которая для него приемлема.
После завершения процесса лечения экс-президента вернут в Руставскую тюрьму, где Саакашвили продолжит отбывать приговор по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. В данный момент против него в суде рассматривается три дела, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.
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