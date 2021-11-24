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Гражданин Украины умер в тбилисской тюрьме
Гражданин Украины умер в тбилисской тюрьме
Специалисты пытаются установить причины смерти украинского гражданина в тбилисской тюрьме 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T18:49+0400
2021-11-24T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Служба Государственного инспектора Грузия начала расследование причин смерти 32-летнего гражданина Украины, который отбывал наказание в Глданской тюрьме №8, сообщили Sputnik Грузия в Специальной пенитенциарной службе.Расследование начато по факту возможной служебной халатности (статья 342 УК Грузии).В ведомстве отметили, что осужденный отбывал наказание за наркопреступление (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ) и должен был отсидеть в тюрьме девять лет. Его перевели в Глданскую тюрьму 30 июля 2021 года.При поступлении в тюрьму он прошел первичный медицинский осмотр. В заключении он также прошел полный курс вакцинации против коронавируса двумя дозами препарата Pfizer.Тело осужденного было обнаружено утром 24 ноября, примерно в 07:05 по тбилисскому времени."Дежурный врач заметил осужденного, лежащего в горизонтальном положении в постели без пульсации", - добавил собеседник Sputnik Грузия.Внешний осмотр умершего признаков насилия не выявил. Параллельно с реанимационными мероприятиями была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала факт смерти.Как пишут грузинские СМИ, речь идет о гражданине Украины Егоре Грегенко.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, украина, тбилиси, специальная пенитенциарная служба, преступность в грузии

Гражданин Украины умер в тбилисской тюрьме

18:49 24.11.2021
© photo: Sputnik / Aleksey Filippov / Перейти в фотобанкТюремная дверь, фото из архива
Тюремная дверь, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© photo: Sputnik / Aleksey Filippov
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Специалисты пытаются установить причины смерти украинского гражданина в тбилисской тюрьме
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Служба Государственного инспектора Грузия начала расследование причин смерти 32-летнего гражданина Украины, который отбывал наказание в Глданской тюрьме №8, сообщили Sputnik Грузия в Специальной пенитенциарной службе.
Расследование начато по факту возможной служебной халатности (статья 342 УК Грузии).
В ведомстве отметили, что осужденный отбывал наказание за наркопреступление (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ) и должен был отсидеть в тюрьме девять лет. Его перевели в Глданскую тюрьму 30 июля 2021 года.
При поступлении в тюрьму он прошел первичный медицинский осмотр. В заключении он также прошел полный курс вакцинации против коронавируса двумя дозами препарата Pfizer.

"18 августа осужденного проконсультировал семейный врач. Никаких жалоб не было. 19 ноября семейный врач изучил медицинские карты осужденного на украинском языке за 2006-2010 годы, в которых выяснилось, что у Е.Г. выявили остаточные явления перинатальной энцефалопатии. Синдром вегето-сосудистой дистонии", - сообщили в пенитенциарной службе.

Тело осужденного было обнаружено утром 24 ноября, примерно в 07:05 по тбилисскому времени.
"Дежурный врач заметил осужденного, лежащего в горизонтальном положении в постели без пульсации", - добавил собеседник Sputnik Грузия.
Внешний осмотр умершего признаков насилия не выявил. Параллельно с реанимационными мероприятиями была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала факт смерти.
Как пишут грузинские СМИ, речь идет о гражданине Украины Егоре Грегенко.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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