https://sputnik-georgia.ru/20211124/grazhdanin-ukrainy-umer-v-tbilisskoy-tyurme-262341441.html

Гражданин Украины умер в тбилисской тюрьме

Гражданин Украины умер в тбилисской тюрьме

Специалисты пытаются установить причины смерти украинского гражданина в тбилисской тюрьме 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T18:49+0400

2021-11-24T18:49+0400

2021-11-24T18:49+0400

происшествия

новости

грузия

украина

тбилиси

специальная пенитенциарная служба

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/89/244698968_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a2d646b7aea51ece61c2b3672f1e11f2.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Служба Государственного инспектора Грузия начала расследование причин смерти 32-летнего гражданина Украины, который отбывал наказание в Глданской тюрьме №8, сообщили Sputnik Грузия в Специальной пенитенциарной службе.Расследование начато по факту возможной служебной халатности (статья 342 УК Грузии).В ведомстве отметили, что осужденный отбывал наказание за наркопреступление (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ) и должен был отсидеть в тюрьме девять лет. Его перевели в Глданскую тюрьму 30 июля 2021 года.При поступлении в тюрьму он прошел первичный медицинский осмотр. В заключении он также прошел полный курс вакцинации против коронавируса двумя дозами препарата Pfizer.Тело осужденного было обнаружено утром 24 ноября, примерно в 07:05 по тбилисскому времени."Дежурный врач заметил осужденного, лежащего в горизонтальном положении в постели без пульсации", - добавил собеседник Sputnik Грузия.Внешний осмотр умершего признаков насилия не выявил. Параллельно с реанимационными мероприятиями была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала факт смерти.Как пишут грузинские СМИ, речь идет о гражданине Украины Егоре Грегенко.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, украина, тбилиси, специальная пенитенциарная служба, преступность в грузии