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Каладзе намерен обновить состав правительства Тбилиси
Каладзе намерен обновить состав правительства Тбилиси
По словам Каладзе, он вместе со своей командой готов к круглосуточной работе, чтобы выполнить все обещания 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T16:31+0400
2021-11-24T16:31+0400
2021-11-24T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Обновленный состав столичного правительства будет представлен сакребуло (совещательный орган) Тбилиси в ближайшие дни, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время видеовключения через соцсеть Facebook.Мэры 19 городов и районов Грузии, которые были избраны во втором туре выборов в местные органы власти, приступили к исполнению обязанностей 22 ноября. Что касается Каладзе, его второй срок на посту мэра Тбилиси начался 24 ноября.По словам Каладзе, последующие четыре года он будет мэром для всех и вместе со своей командой продолжит работать над решением проблем города."Мы готовы к круглосуточной работе, чтобы выполнить все обещания и достойно ответить на доверие и поддержку, которую выразили нам тбилисцы", - отметил Каладзе.Каха Каладзе избран мэром Тбилиси на второй срок в октябре этого года. Первый раз он возглавил город в ноябре 2017 года и зарекомендовал себя как один из лучших мэров столицы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
Каладзе намерен обновить состав правительства Тбилиси
По словам Каладзе, он вместе со своей командой готов к круглосуточной работе, чтобы выполнить все обещания
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
Обновленный состав столичного правительства будет представлен сакребуло (совещательный орган) Тбилиси в ближайшие дни, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время видеовключения через соцсеть Facebook
.
Мэры 19 городов и районов Грузии, которые были избраны во втором туре выборов в местные органы власти, приступили к исполнению обязанностей 22 ноября. Что касается Каладзе, его второй срок на посту мэра Тбилиси начался 24 ноября.
"С сегодняшнего дня приостановлены полномочия правительства Тбилиси. Очень скоро я представлю сакребуло нашу команду, большинство членов которой вам хорошо известны. Однако состав правительства также будет обновлен. Так что с новым сроком и полными полномочиями столичное правительство скоро вновь будет на службе Тбилиси",- заявил Каладзе.
По словам Каладзе, последующие четыре года он будет мэром для всех и вместе со своей командой продолжит работать над решением проблем города.
"Мы готовы к круглосуточной работе, чтобы выполнить все обещания и достойно ответить на доверие и поддержку, которую выразили нам тбилисцы", - отметил Каладзе.
Каха Каладзе избран мэром Тбилиси на второй срок в октябре этого года. Первый раз он возглавил город в ноябре 2017 года и зарекомендовал себя как один из лучших мэров столицы.
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