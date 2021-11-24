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"Локомотив" - "Лацио": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Локомотив" - "Лацио": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

В V туре групповой стадии Лиги Европы УЕФА московский "Локомотив" на своем поле примет римский "Лацио" 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T15:01+0400

2021-11-24T15:01+0400

2021-11-24T15:01+0400

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Для "железнодорожников" - это последний шанс включиться в борьбу за выход в плей-офф турнира. В предстоящей игре подопечных Маркуса Гисдоля устроит только победа.К игре против "Лацио" московский клуб подходит, имея серию из трех матчей без побед. В ЛЕ "Локо" сыграл вничью 1:1 с "Галатасараем", потом с таким же счетом завершилось столичное дерби со "Спартаком", а в последнем туре РПЛ "железнодорожники" на своем поле уступили "Ахмату" 1:2. Такие результаты вряд ли способствуют повышению эмоционального фонда в команде. А ведь мало просто хорошо сыграть, нужно победить.Не прибавляет оптимизма болельщикам "Локомотива" и тот факт, что в клубе много травмированных. К тем, кто уже давно находится в лазарете, добавились Смолов, Гилерме, Жемалетдинов. Все игроки основного состава."Лацио" приедет в Москву также не находясь в идеальном состоянии. В четырех последних матчах римляне одержали только одну победу над "Салернитаной" в чемпионате Италии (3:0). До этого были две ничьи 2:2 с "Аталантой" и "Марселем", а в минувшие выходные в "Серии А" "орлы" на своем поле уступили "Ювентусу" (0:2).При этом в составе "Лацио" также не обошлось без кадровых потерь. У лучшего бомбардира клуба - Чиро Иммобиле, травма, и в Москве нападающий не сыграет.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Победа "Лацио" оценивается коэффициентом 1,83 (против 4,6 у "Локомотива"). Но, если честно, учитывая форму команд, очень непросто сделать прогноз на исход противостояния.Если посмотреть на статистику "Локомотива", то мы увидим, что в последних девяти матчах "железнодорожники" обязательно пропускали – пять раз по одному голу и четыре раза по два. Оборона у столичного клуба явно хромает. При этом "Лацио" не уходил с поля без забитого мяча в семи из последних 10 игр. Думаю, гости сумеют отличиться и в Москве.Кстати, ко времени начала встречи, температура в столице России будет колебаться в районе +1...+2. Непривычный холод для теплолюбивых римлян. Это тоже скажется на качестве игры гостей. Не думаю, что "Лацио" сумеет забить больше чем один или два гола.Ставка: "Лацио" забьет один или два гола за 1,64.

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2021

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спорт, новости, в мире, прогноз на футбольный матч, фк "локомотив"