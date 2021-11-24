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Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО
Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО
В структуре Минобороны США появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T10:06+0400
2021-11-24T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В структуре Министерства обороны США появится новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по слежению по НЛО, передает РИА Новости.Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет назваться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG.В Пентагоне отметили, что ведомство воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, сша, пентагон, вмс сша, нло
Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО
10:06 24.11.2021 (обновлено: 11:04 24.11.2021)
В структуре Минобороны США появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik.
В структуре
Министерства обороны США появится новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по слежению по НЛО, передает РИА Новости
.
Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет назваться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG.
"Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.
В Пентагоне отметили, что ведомство воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них.
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