Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211124/pentagon-reorganizoval-gruppu-po-slezheniyu-za-nlo-262321459.html
Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО
Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО
В структуре Минобороны США появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T10:06+0400
2021-11-24T11:04+0400
новости
в мире
сша
пентагон
вмс сша
нло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23948/30/239483047_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_bf4708d67937dcf8306f3b8c981216c9.jpg
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В структуре Министерства обороны США появится новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по слежению по НЛО, передает РИА Новости.Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет назваться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG.В Пентагоне отметили, что ведомство воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23948/30/239483047_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_d963312a283d7a734f1638efe8b0f206.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире, сша, пентагон, вмс сша, нло

Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО

10:06 24.11.2021 (обновлено: 11:04 24.11.2021)
CC BY-SA 2.0 / Photo: Rudi Riet / Flickr / The Pentagonპენტაგონი
პენტაგონი - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
CC BY-SA 2.0 / Photo: Rudi Riet / Flickr / The Pentagon
Подписаться на
В структуре Минобороны США появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В структуре Министерства обороны США появится новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по слежению по НЛО, передает РИА Новости.
Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет назваться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG.
"Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности", - говорится в сообщении Пентагона.
В Пентагоне отметили, что ведомство воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 201
10:12Уникальное Евангелие XII века вернули в Сванети
10:06Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО
09:20Курс лари на среду – 3,1134 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии в Россию вырос на 37% с начала года
08:31Скончался старейший человек на планете
08:02Роскомнадзор рассказал о цензуре российских СМИ зарубежными интернет-площадками
07:32Спрос на хурму и корольки из Грузии растет в соседних странах
07:01Трудоустройство социально незащищенных в Грузии начнется с января 2022 года
00:44Грузинский бизнесмен погиб при восхождении на горную вершину
ВчераГарибашвили: диалог между представителями Грузии и России требует подготовки
ВчераКрупнейшие производители оливок в мире собираются в Грузии
ВчераСиноптики предупредили о возможных оползнях и наводнениях на западе Грузии
ВчераНа восстановление Саакашвили понадобится несколько месяцев - личный врач
ВчераСпасательная операция проходит в горах на востоке Грузии
ВчераГрузия опережает Армению и Азербайджан по количеству заражений коронавирусом
ВчераСамый быстрый электросамолет поднялся в воздух - видео
Вчера"Кто такой Саакашвили – порождение дьявола, авантюрист или создатель государства?"
Вчера"Розы сменились дубинками" - в "Грузинской мечте" оценили "революцию роз"
ВчераВстреча Путина, Алиева и Пашиняна пройдет в Сочи 26 ноября