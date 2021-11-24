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Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО

Минобороны США реорганизовало группу по слежению за НЛО

В структуре Минобороны США появится реорганизованное подразделение по слежению за НЛО 24.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. В структуре Министерства обороны США появится новое подразделение по слежению за воздушными объектами, которое придет на смену нынешней рабочей группе по слежению по НЛО, передает РИА Новости.Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет назваться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре - AOIMSG.В Пентагоне отметили, что ведомство воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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