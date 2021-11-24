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Постные дни в декабре 2021: что можно и нельзя есть по дням недели
Постные дни в декабре 2021: что можно и нельзя есть по дням недели
В декабре продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2021 года, который готовит христиан к Рождеству Христову 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T18:04+0400
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Последний многодневный пост в году считается менее строгим, чем Великий и Успенский - по церковному календарю он продлится по 6 января 2022 года включительно.Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в декабре, а также о том, что можно и нельзя есть по дням недели.Постные дни в декабре 2021По церковному календарю православные ежегодно празднуют Рождество Христово 7 января, следовательно, все дни в декабре – с 1 по 31 число - постные.По строгости в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.Физическое очищение и отказ от некоторых продуктов – одна из важных составляющих Рождественского поста, как и любого другого.Православные в постные дни в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов, чтобы встретить Воскресение Христово с чистым сердцем. Для этого в постные дни необходимо ежедневно молиться, по возможности посещать церковные службы и совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.Что можно и нельзя естьВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В декабре в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий и Успенский — по церковному календарю, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. Рыбу в постные дни в декабре можно есть 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 и 30 числа.Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , календарь религиозных праздников

Постные дни в декабре 2021: что можно и нельзя есть по дням недели

18:04 24.11.2021
© Photo: courtesy of Another GeorgiaБлюда грузинской кухни
Блюда грузинской кухни - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© Photo: courtesy of Another Georgia
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В декабре продолжается Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2021 года, который готовит христиан к Рождеству Христову
Последний многодневный пост в году считается менее строгим, чем Великий и Успенский - по церковному календарю он продлится по 6 января 2022 года включительно.
Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в декабре, а также о том, что можно и нельзя есть по дням недели.

Постные дни в декабре 2021

По церковному календарю православные ежегодно празднуют Рождество Христово 7 января, следовательно, все дни в декабре – с 1 по 31 число - постные.
По строгости в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.
© photo: Sputnik / StringerВерующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы
© photo: Sputnik / Stringer
Физическое очищение и отказ от некоторых продуктов – одна из важных составляющих Рождественского поста, как и любого другого.
Православные в постные дни в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов, чтобы встретить Воскресение Христово с чистым сердцем. Для этого в постные дни необходимо ежедневно молиться, по возможности посещать церковные службы и совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.

Что можно и нельзя есть

В постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В декабре в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.
Рождественский пост считается менее строгим, чем Великий и Успенский — по церковному календарю, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно есть рыбу. Рыбу в постные дни в декабре можно есть 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 и 30 числа.
© photo: Sputnik / Dmitriy Donskoy / Перейти в фотобанкЖареная рыба по-грузински
Жареная рыба по-грузински - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
Жареная рыба по-грузински
© photo: Sputnik / Dmitriy Donskoy
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Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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