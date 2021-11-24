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Премьер Грузии объяснил критику "предвзятых европарламентариев"
Премьер Грузии объяснил критику "предвзятых европарламентариев"
Глава грузинского правительства объяснил, почему ряд европарламентариев и конгрессменов поддерживает команду Саакашвили 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал предвзятыми европарламентариев и конгрессменов, которые выступали с критикой в адрес грузинских властей.За последнее время европарламентарии и конгрессмены не раз выступили с резкой критикой в адрес действующих властей Грузии по ряду направлений. Среди них внутриполитическая ситуация, которая еще более обострилась после возвращения в страну Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Одним из предметов критики также является судебная реформа.По словам премьера, с этой целью из государственного бюджета страны, а не из личных средств или партийных пожертвований, "Единое национальное движение" тратило миллионы."Соответственно, мне легко объяснить, что скажет какой-либо предвзятый европарламентарий или конгрессмен – это для меня не интересно, тем более это не должно интересовать наше население", - подчеркнул премьер.При этом, глава грузинского правительства отметил, что нынешние власти во главе с "Грузинской мечтой" в течение последних девяти лет смогли доказать, что своими действиями могут "ответить на запланированную информационную, психологическую войну".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, европа
Премьер Грузии объяснил критику "предвзятых европарламентариев"
Глава грузинского правительства объяснил, почему ряд европарламентариев и конгрессменов поддерживает команду Саакашвили
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал предвзятыми европарламентариев и конгрессменов, которые выступали с критикой в адрес грузинских властей.
За последнее время европарламентарии и конгрессмены не раз выступили с резкой критикой в адрес действующих властей Грузии по ряду направлений. Среди них внутриполитическая ситуация, которая еще более обострилась после возвращения в страну Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Одним из предметов критики также является судебная реформа.
"Существуют клубы друзей бывшего правительства, в том числе в Европе, в США, и их заявления для меня, как для премьер-министра, абсолютно неинтересны. Когда "Национальное движение" было у власти, им удалось создать т.н. клубы друзей. Имею в виду европарламентариев, конгрессменов и т.н. экспертов, работающих в разных аналитических центрах, которые и сегодня активничают... Их связывают личные знакомства и дружба", - заявил Гарибашвили.
По словам премьера, с этой целью из государственного бюджета страны, а не из личных средств или партийных пожертвований, "Единое национальное движение" тратило миллионы.
"Соответственно, мне легко объяснить, что скажет какой-либо предвзятый европарламентарий или конгрессмен – это для меня не интересно, тем более это не должно интересовать наше население", - подчеркнул премьер.
При этом, глава грузинского правительства отметил, что нынешние власти во главе с "Грузинской мечтой" в течение последних девяти лет смогли доказать, что своими действиями могут "ответить на запланированную информационную, психологическую войну".
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