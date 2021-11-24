https://sputnik-georgia.ru/20211124/premer-gruzii-obyasnil-kritiku-predvzyatykh-evroparlamentariev-262323684.html

Премьер Грузии объяснил критику "предвзятых европарламентариев"

Премьер Грузии объяснил критику "предвзятых европарламентариев"

Глава грузинского правительства объяснил, почему ряд европарламентариев и конгрессменов поддерживает команду Саакашвили 24.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал предвзятыми европарламентариев и конгрессменов, которые выступали с критикой в адрес грузинских властей.За последнее время европарламентарии и конгрессмены не раз выступили с резкой критикой в адрес действующих властей Грузии по ряду направлений. Среди них внутриполитическая ситуация, которая еще более обострилась после возвращения в страну Михаила Саакашвили и выборов в органы местного самоуправления. Одним из предметов критики также является судебная реформа.По словам премьера, с этой целью из государственного бюджета страны, а не из личных средств или партийных пожертвований, "Единое национальное движение" тратило миллионы."Соответственно, мне легко объяснить, что скажет какой-либо предвзятый европарламентарий или конгрессмен – это для меня не интересно, тем более это не должно интересовать наше население", - подчеркнул премьер.При этом, глава грузинского правительства отметил, что нынешние власти во главе с "Грузинской мечтой" в течение последних девяти лет смогли доказать, что своими действиями могут "ответить на запланированную информационную, психологическую войну".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, европа