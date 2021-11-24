https://sputnik-georgia.ru/20211124/snezhnyy-tsiklon-narushil-transportnoe-soobschenie-v-semi-poselkakh-khabarovskogo-kraya---video-262330078.html

Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в семи поселках Хабаровского края - видео

Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в семи поселках Хабаровского края - видео

Из-за сильного снежного циклона, который накрыл Хабаровский край, было нарушено автомобильное и авиационное пассажирское движение. Смотрите в видео кадры... 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T14:23+0400

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Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. Первыми под удар стихии попали южные районы, погода также резко испортилась и на других территориях. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Из-за сильной метели снизилась видимость на дорогах, в городе были пробки, автомобили и автобусы застревали на подъемах. За сутки в Хабаровском крае выпало до 70% месячной нормы осадков.

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Снежный циклон нарушил транспортное сообщение с семью поселками в двух районах Хабаровского края Снежный циклон нарушил транспортное сообщение с семью поселками в двух районах Хабаровского края 2021-11-24T14:23+0400 true PT1M07S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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