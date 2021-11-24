https://sputnik-georgia.ru/20211124/snezhnyy-tsiklon-narushil-transportnoe-soobschenie-v-semi-poselkakh-khabarovskogo-kraya---video-262330078.html
Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в семи поселках Хабаровского края - видео
Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в семи поселках Хабаровского края - видео
Из-за сильного снежного циклона, который накрыл Хабаровский край, было нарушено автомобильное и авиационное пассажирское движение. Смотрите в видео кадры... 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T14:23+0400
2021-11-24T14:23+0400
2021-11-24T14:23+0400
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Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. Первыми под удар стихии попали южные районы, погода также резко испортилась и на других территориях. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Из-за сильной метели снизилась видимость на дорогах, в городе были пробки, автомобили и автобусы застревали на подъемах. За сутки в Хабаровском крае выпало до 70% месячной нормы осадков.
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Снежный циклон нарушил транспортное сообщение с семью поселками в двух районах Хабаровского края
Снежный циклон нарушил транспортное сообщение с семью поселками в двух районах Хабаровского края
2021-11-24T14:23+0400
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россия, видео, мультимедиа, хабаровский край, погода, видео
Снежный циклон нарушил транспортное сообщение в семи поселках Хабаровского края - видео
Из-за сильного снежного циклона, который накрыл Хабаровский край, было нарушено автомобильное и авиационное пассажирское движение. Смотрите в видео кадры дорожного коллапса
Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. Первыми под удар стихии попали южные районы, погода также резко испортилась и на других территориях.
Из-за сильной метели снизилась видимость на дорогах, в городе были пробки, автомобили и автобусы застревали на подъемах.
За сутки в Хабаровском крае выпало до 70% месячной нормы осадков.