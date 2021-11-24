https://sputnik-georgia.ru/20211124/tsska--bavariya-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262344226.html

ЦСКА – "Бавария": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

ЦСКА – "Бавария": прогноз на матч баскетбольной Евролиги

XII тур регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги откроется матчем в Москве, где местный ЦСКА примет мюнхенскую "Баварию" 24.11.2021, Sputnik Грузия

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спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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"Армейцы", кажется, начинают постепенно выходить из игрового кризиса, в котором команда пребывала с конца октября по середину ноября. После пяти поражений подряд во всех турнирах подопечные Итудиса обыграли израильский "Маккаби" (74:73) и испанскую "Басконию" (80:74). Правда, между двумя этими матчами не сдюжили с "Барселоной" (73:81). Но каталонцы – лидеры Евролиги, поэтому к данному поражению можно отнестись с пониманием.Продолжить удачную серию и, наконец, вернуться в топ-восемь ЦСКА может в домашней игре против "Баварии". Как мне кажется, "Мегаспорт Арена" в Москве соскучилась по мощной игре "армейцев"."Бавария" приедет в столицу России после двух подряд домашних побед в Евролиге. Сначала мюнхенцы обыграли "Фенербахче" (71:63), после чего показали мастер-класс греческому "Панатинаикосу" (81:78). При этом стоит отметить, что по ходу матча с греками "Бавария" сумела отыграть -10 очков.Если говорить о букмекерских котировках на предстоящую игру, то ЦСКА идет ярко выраженным фаворитом. Победа хозяев оценивается скромным коэффициентом 1,29 (против 3,7 у гостей). Понятно, что такой вариант даже не хочется рассматривать.Если брать очные встречи соперников, то ЦСКА обыгрывал "Баварию" в четырех матчах из последних пяти. Уверен, московский клуб снова выиграет и сделает это красиво и уверенно. Крупная победа, в первую очередь, нужна самим "армейцам", чтобы вернуть утраченную уверенность и вернуться в борьбу за самые высокие места.Ставка: ЦСКА наберет в матче больше 81.5 очка за 1,8.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч