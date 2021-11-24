"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений

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В Италии протесты не прекращаются уже несколько месяцев. В эту субботу около трех тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Рима с требованием отменить ковидные ограничения.

Демонстранты во время акции протеста в Риме