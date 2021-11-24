Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211124/uvazhay-moe-suschestvovanie-ili-ozhiday-moego-soprotivleniya-evropa-protiv-kovid-ogranicheniy-262342527.html
"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений
"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений
Массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 прошли в странах Европы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T19:25+0400
2021-11-24T21:26+0400
в мире
фотоленты
мультимедиа
новости в фотографиях
акции протеста
ситуация с коронавирусом covid-19 в мире
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262342311_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_42fa4cfc72d3d4e6e059f10fc522fd74.jpg
На улицы Вены вышли тысячи демонстрантов, они против решения правительства" ввести новый локдаун и обязательную вакцинацию. Протесты были в основном мирными, однако вечером вспыхнули столкновения между офицерами и группами демонстрантов.В Нидерландах полиция использовала водометы, чтобы разогнать толпу, а позже объявила о введении чрезвычайной ситуации в Роттердаме, приостановив работу общественного транспорта и приказав людям возвращаться домой.Мэр Роттердама Ахмед Аббалеб назвал столкновения "оргией насилия" и заявил, что "полиция сочла необходимым вытащить оружие, чтобы защитить себя".В настоящий момент Европа остается единственным регионом в мире, в котором смертность от коронавируса растет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262342311_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffe649387bfa5dc8998fa7366e6e27e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, акции протеста, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, ограничения из-за коронавируса, фото

"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений

19:25 24.11.2021 (обновлено: 21:26 24.11.2021)
Подписаться на
Массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 прошли в странах Европы. Смотрите в фотоленте Sputnik, как это было
На улицы Вены вышли тысячи демонстрантов, они против решения правительства" ввести новый локдаун и обязательную вакцинацию. Протесты были в основном мирными, однако вечером вспыхнули столкновения между офицерами и группами демонстрантов.
В Нидерландах полиция использовала водометы, чтобы разогнать толпу, а позже объявила о введении чрезвычайной ситуации в Роттердаме, приостановив работу общественного транспорта и приказав людям возвращаться домой.
Мэр Роттердама Ахмед Аббалеб назвал столкновения "оргией насилия" и заявил, что "полиция сочла необходимым вытащить оружие, чтобы защитить себя".
В настоящий момент Европа остается единственным регионом в мире, в котором смертность от коронавируса растет.
© AFP / DENIS LOVROVIC

В странах Европы проходят акции протеста против ковидных ограничений.

Демонстрация в центре Загреба

В странах Европы проходят акции протеста против ковидных ограничений.Демонстрация в центре Загреба - Sputnik Грузия
1/12
© AFP / DENIS LOVROVIC

В странах Европы проходят акции протеста против ковидных ограничений.

Демонстрация в центре Загреба

© AFP / JOE KLAMAR

В пятницу власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с 22 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Протестующий держит макет человека в костюме, висящего на виселице во время митинга в Вене

В пятницу власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с 22 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Протестующий держит макет человека в костюме, висящего на виселице во время митинга в Вене - Sputnik Грузия
2/12
© AFP / JOE KLAMAR

В пятницу власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с 22 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Протестующий держит макет человека в костюме, висящего на виселице во время митинга в Вене

© AP Photo / Alessandra Tarantino

В Италии протесты не прекращаются уже несколько месяцев. В эту субботу около трех тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Рима с требованием отменить ковидные ограничения.

Демонстранты во время акции протеста в Риме

В Италии протесты не прекращаются уже несколько месяцев. В эту субботу около трех тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Рима с требованием отменить ковидные ограничения.Демонстранты во время акции протеста в Риме - Sputnik Грузия
3/12
© AP Photo / Alessandra Tarantino

В Италии протесты не прекращаются уже несколько месяцев. В эту субботу около трех тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Рима с требованием отменить ковидные ограничения.

Демонстранты во время акции протеста в Риме

© AP Photo / Lisa Leutner

В минувшие выходные на улицы Вены вышли около 35 тысяч человек. Представитель местной полиции рассказал, что 10 протестующих задержали

В минувшие выходные на улицы Вены вышли около 35 тысяч человек. Представитель местной полиции рассказал, что 10 протестующих задержали - Sputnik Грузия
4/12
© AP Photo / Lisa Leutner

В минувшие выходные на улицы Вены вышли около 35 тысяч человек. Представитель местной полиции рассказал, что 10 протестующих задержали

© AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Восстановлено обязательное ношение для всех жителей, начиная с десяти лет, защитных масок.

Протестующий с плакатом с надписью "Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления" в Брюсселе

Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Восстановлено обязательное ношение для всех жителей, начиная с десяти лет, защитных масок. Протестующий с плакатом с надписью &quot;Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления&quot; в Брюсселе - Sputnik Грузия
5/12
© AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Восстановлено обязательное ношение для всех жителей, начиная с десяти лет, защитных масок.

Протестующий с плакатом с надписью "Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления" в Брюсселе

© AFP / FABRICE COFFRINI

Демонстранты держат флаги и транспаранты во время акции протеста в Швейцарии

Демонстранты держат флаги и транспаранты во время акции протеста в Швейцарии - Sputnik Грузия
6/12
© AFP / FABRICE COFFRINI

Демонстранты держат флаги и транспаранты во время акции протеста в Швейцарии

© AFP / JOE KLAMAR

Митингующие с плакатами в руках в Вене

Митингующие с плакатами в руках в Вене - Sputnik Грузия
7/12
© AFP / JOE KLAMAR

Митингующие с плакатами в руках в Вене

© AP Photo

Мужчина сжигает флаг во время акции протеста против вакцинации и мер против коронавируса в Загребе

Мужчина сжигает флаг во время акции протеста против вакцинации и мер против коронавируса в Загребе - Sputnik Грузия
8/12
© AP Photo

Мужчина сжигает флаг во время акции протеста против вакцинации и мер против коронавируса в Загребе

© AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Протестующие противостоят полиции во время демонстрации против мер правительства Бельгии по сдерживанию распространения Covid-19 и обязательной вакцинации в Брюсселе

Протестующие противостоят полиции во время демонстрации против мер правительства Бельгии по сдерживанию распространения Covid-19 и обязательной вакцинации в Брюсселе - Sputnik Грузия
9/12
© AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Протестующие противостоят полиции во время демонстрации против мер правительства Бельгии по сдерживанию распространения Covid-19 и обязательной вакцинации в Брюсселе

© AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Мужчина с воздушным шаром в форме сердца стоит на коленях на улице в Брюсселе

Мужчина с воздушным шаром в форме сердца стоит на коленях на улице в Брюсселе - Sputnik Грузия
10/12
© AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Мужчина с воздушным шаром в форме сердца стоит на коленях на улице в Брюсселе

© AFP / BELGA / HATIM KAGHAT

В Нидерландах также прошли массовые протесты, после которых вспыхнули беспорядки. Ситуация обострилась настолько, что полицейские вынуждены были стрелять. Протестующие жгут огонь во время демонстрации в Бельгии

В Нидерландах также прошли массовые протесты, после которых вспыхнули беспорядки. Ситуация обострилась настолько, что полицейские вынуждены были стрелять. Протестующие жгут огонь во время демонстрации в Бельгии - Sputnik Грузия
11/12
© AFP / BELGA / HATIM KAGHAT

В Нидерландах также прошли массовые протесты, после которых вспыхнули беспорядки. Ситуация обострилась настолько, что полицейские вынуждены были стрелять. Протестующие жгут огонь во время демонстрации в Бельгии

© AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Бельгийские пожарные тушат пожара во время демонстрации против мер борьбы с Covid-19 в Брюсселе

Бельгийские пожарные тушат пожара во время демонстрации против мер борьбы с Covid-19 в Брюсселе - Sputnik Грузия
12/12
© AFP / KENZO TRIBOUILLARD

Бельгийские пожарные тушат пожара во время демонстрации против мер борьбы с Covid-19 в Брюсселе

Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:12В ВОЗ призвали людей быть осторожнее накануне зимних праздников из-за коронавируса
20:23Карасин поинтересовался у Абашидзе позицией Грузии о формате 3+3
20:08Гражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
19:34Что можно купить в Грузии по цене нового iPhone
19:25"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений
18:49Гражданин Украины умер в тбилисской тюрьме
18:34Дорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время
18:20"Газпром" в виде исключения согласился не прекращать поставки газа в Молдову
17:50"Относимся с понимаем" - директор театра Грибоедова о новых ковид-правилах
17:36Ограничение на количество людей за столиком в ресторанах Грузии остается в силе
17:16Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря
16:46Ассоциация рестораторов Грузии приветствует отмену временных ограничений
16:40Началась продажа билетов на матч сборных Грузии и Украины по баскетболу
16:31Каладзе намерен обновить состав правительства Тбилиси
16:16Новый штамм коронавируса "мю" в Грузии пока не появлялся
16:01В "Грузинской мечте" объяснили, почему недовольны Народным защитником
15:46Ковид-паспорта для переболевших граждан Грузии будут бессрочными
15:16Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении
14:53В Афганистане продовольственный кризис, на помощь спешит Россия - видео
14:46В Грузии ужесточают надзор за незаконной вырубкой елей перед Новым годом