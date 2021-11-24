"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений
В странах Европы проходят акции протеста против ковидных ограничений.
Демонстрация в центре Загреба
В странах Европы проходят акции протеста против ковидных ограничений.
Демонстрация в центре Загреба
В пятницу власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с 22 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Протестующий держит макет человека в костюме, висящего на виселице во время митинга в Вене
В пятницу власти Австрии объявили о введении общенационального локдауна с 22 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Протестующий держит макет человека в костюме, висящего на виселице во время митинга в Вене
В Италии протесты не прекращаются уже несколько месяцев. В эту субботу около трех тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Рима с требованием отменить ковидные ограничения.
Демонстранты во время акции протеста в Риме
В Италии протесты не прекращаются уже несколько месяцев. В эту субботу около трех тысяч человек в очередной раз вышли на улицы Рима с требованием отменить ковидные ограничения.
Демонстранты во время акции протеста в Риме
В минувшие выходные на улицы Вены вышли около 35 тысяч человек. Представитель местной полиции рассказал, что 10 протестующих задержали
В минувшие выходные на улицы Вены вышли около 35 тысяч человек. Представитель местной полиции рассказал, что 10 протестующих задержали
Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Восстановлено обязательное ношение для всех жителей, начиная с десяти лет, защитных масок.
Протестующий с плакатом с надписью "Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления" в Брюсселе
Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Восстановлено обязательное ношение для всех жителей, начиная с десяти лет, защитных масок.
Протестующий с плакатом с надписью "Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления" в Брюсселе
Демонстранты держат флаги и транспаранты во время акции протеста в Швейцарии
Демонстранты держат флаги и транспаранты во время акции протеста в Швейцарии
Митингующие с плакатами в руках в Вене
Митингующие с плакатами в руках в Вене
Мужчина сжигает флаг во время акции протеста против вакцинации и мер против коронавируса в Загребе
Мужчина сжигает флаг во время акции протеста против вакцинации и мер против коронавируса в Загребе
Протестующие противостоят полиции во время демонстрации против мер правительства Бельгии по сдерживанию распространения Covid-19 и обязательной вакцинации в Брюсселе
Протестующие противостоят полиции во время демонстрации против мер правительства Бельгии по сдерживанию распространения Covid-19 и обязательной вакцинации в Брюсселе
Мужчина с воздушным шаром в форме сердца стоит на коленях на улице в Брюсселе
Мужчина с воздушным шаром в форме сердца стоит на коленях на улице в Брюсселе
В Нидерландах также прошли массовые протесты, после которых вспыхнули беспорядки. Ситуация обострилась настолько, что полицейские вынуждены были стрелять. Протестующие жгут огонь во время демонстрации в Бельгии
В Нидерландах также прошли массовые протесты, после которых вспыхнули беспорядки. Ситуация обострилась настолько, что полицейские вынуждены были стрелять. Протестующие жгут огонь во время демонстрации в Бельгии
Бельгийские пожарные тушат пожара во время демонстрации против мер борьбы с Covid-19 в Брюсселе
Бельгийские пожарные тушат пожара во время демонстрации против мер борьбы с Covid-19 в Брюсселе