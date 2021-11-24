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В Афганистане продовольственный кризис, на помощь спешит Россия - видео
В Афганистане продовольственный кризис, на помощь спешит Россия - видео
В Афганистане переполнены больницы, где лечат детей с недоеданием и истощением. На одну койку приходится класть по несколько детей. Смотрите в видео, какую... 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T14:53+0400
2021-11-24T14:53+0400
россия
гуманитарная помощь
афганистан
ближний восток
война в афганистане
гуманитарный кризис
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Ситуация во многих больницах в Афганистане противоречит санитарным нормам, но другого выхода у врачей нет. Страна погрузилась в продовольственный кризис. Где родители и дети ищут спасения? И как в решении проблемы помогает Россия? За последнее время РФ уже не раз направляла в Афганистан гуманитарную помощь.
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россия, гуманитарная помощь, афганистан, ближний восток, война в афганистане, гуманитарный кризис, видео

В Афганистане продовольственный кризис, на помощь спешит Россия - видео

14:53 24.11.2021
© video: Ruptly
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В Афганистане переполнены больницы, где лечат детей с недоеданием и истощением. На одну койку приходится класть по несколько детей. Смотрите в видео, какую помощь для исправления ситуации может оказать Россия
Ситуация во многих больницах в Афганистане противоречит санитарным нормам, но другого выхода у врачей нет. Страна погрузилась в продовольственный кризис. Где родители и дети ищут спасения? И как в решении проблемы помогает Россия? За последнее время РФ уже не раз направляла в Афганистан гуманитарную помощь.
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