https://sputnik-georgia.ru/20211124/v-afganistane-prodovolstvennyy-krizis-na-pomosch-speshit-rossiya---video-262331343.html

В Афганистане продовольственный кризис, на помощь спешит Россия - видео

В Афганистане продовольственный кризис, на помощь спешит Россия - видео

В Афганистане переполнены больницы, где лечат детей с недоеданием и истощением. На одну койку приходится класть по несколько детей. Смотрите в видео, какую... 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T14:53+0400

2021-11-24T14:53+0400

2021-11-24T14:53+0400

россия

гуманитарная помощь

афганистан

ближний восток

война в афганистане

гуманитарный кризис

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Ситуация во многих больницах в Афганистане противоречит санитарным нормам, но другого выхода у врачей нет. Страна погрузилась в продовольственный кризис. Где родители и дети ищут спасения? И как в решении проблемы помогает Россия? За последнее время РФ уже не раз направляла в Афганистан гуманитарную помощь.

афганистан

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россия, гуманитарная помощь, афганистан, ближний восток, война в афганистане, гуманитарный кризис, видео