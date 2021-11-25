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Арабский шейх решил поиграть с медведем у Lamborghini и влетел на дорогущий ремонт – видео
Арабский шейх решил поиграть с медведем у Lamborghini и влетел на дорогущий ремонт – видео
Несмотря на это, окружающие даже практически не расстроились и, немного удивившись, через некоторое время начали смеяться 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T18:55+0400
2021-11-25T18:55+0400
2021-11-25T19:00+0400
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На кадрах видно, как на газоне стоит новая Lamborghini оранжевого цвета, возле которой веселится домашний медведь арабского шейха Хумайда Абдуллы Альбукаиша (Humaid Abdulla Albuqaish). Он почему-то захотел сесть в машину к хозяину и решил пролезть через окно, явно не подходящее для этого по размерам. В результате дверь не выдержала его веса и с грохотом отвалилась, даже немного напугав животное. Ремонт автомобиля явно будет стоить недешево.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Арабский шейх решил поиграть с медведем у Lamborghini и влетел на дорогущий ремонт – видео
18:55 25.11.2021 (обновлено: 19:00 25.11.2021)
Несмотря на это, окружающие даже практически не расстроились и, немного удивившись, через некоторое время начали смеяться
На кадрах видно, как на газоне стоит новая Lamborghini оранжевого цвета, возле которой веселится домашний медведь арабского шейха Хумайда Абдуллы Альбукаиша (Humaid Abdulla Albuqaish). Он почему-то захотел сесть в машину к хозяину и решил пролезть через окно, явно не подходящее для этого по размерам. В результате дверь не выдержала его веса и с грохотом отвалилась, даже немного напугав животное. Ремонт автомобиля явно будет стоить недешево.
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