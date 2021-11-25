https://sputnik-georgia.ru/20211125/arabskiy-sheykh-reshil-poigrat-s-medvedem-u-lamborghini-i-vletel-na-doroguschiy-remont--video-262373255.html

Арабский шейх решил поиграть с медведем у Lamborghini и влетел на дорогущий ремонт – видео

Арабский шейх решил поиграть с медведем у Lamborghini и влетел на дорогущий ремонт – видео

Несмотря на это, окружающие даже практически не расстроились и, немного удивившись, через некоторое время начали смеяться 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T18:55+0400

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На кадрах видно, как на газоне стоит новая Lamborghini оранжевого цвета, возле которой веселится домашний медведь арабского шейха Хумайда Абдуллы Альбукаиша (Humaid Abdulla Albuqaish). Он почему-то захотел сесть в машину к хозяину и решил пролезть через окно, явно не подходящее для этого по размерам. В результате дверь не выдержала его веса и с грохотом отвалилась, даже немного напугав животное. Ремонт автомобиля явно будет стоить недешево.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео