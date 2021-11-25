https://sputnik-georgia.ru/20211125/bezopasnyy-shoping-na-black-friday-sovety-sluzhby-gosinspektora-gruzii-262378255.html

Безопасный шопинг на Black Friday: советы Службы госинспектора Грузии

Безопасный шопинг на Black Friday: советы Службы госинспектора Грузии

Служба госинспектора отмечает, что, даже поделившись личными данными, всегда можно потребовать прекратить их обработку 25.11.2021, Sputnik Грузия

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общество

новости

грузия

служба государственного инспектора

черная пятница

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В связи с началом лучшего периода для покупок – "черной пятницы", жителям Грузии следует более внимательно относится к своим персональным данным и защитить их безопасность, говорится в сообщении Службы государственного инспектора страны.Черная пятница - самый лучший день в году для любителей шопинга, так как таких больших скидок и во всех магазинах сразу ни в какой другой день не бывает.Советы во время шопинга в магазинахСлужба госинспектора напоминает, что, даже поделившись личными данными, всегда можно потребовать прекратить их обработку.Советы во время онлайн-покупок:Черная пятница или Black Friday стартует ежегодно после дня Благодарения в США - всемирный день самых больших скидок в 2021 году начнется 26 ноября в полночь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, служба государственного инспектора, черная пятница