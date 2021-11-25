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Безопасный шопинг на Black Friday: советы Службы госинспектора Грузии
Безопасный шопинг на Black Friday: советы Службы госинспектора Грузии
Служба госинспектора отмечает, что, даже поделившись личными данными, всегда можно потребовать прекратить их обработку 25.11.2021, Sputnik Грузия
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общество
новости
грузия
служба государственного инспектора
черная пятница
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В связи с началом лучшего периода для покупок – "черной пятницы", жителям Грузии следует более внимательно относится к своим персональным данным и защитить их безопасность, говорится в сообщении Службы государственного инспектора страны.Черная пятница - самый лучший день в году для любителей шопинга, так как таких больших скидок и во всех магазинах сразу ни в какой другой день не бывает.Советы во время шопинга в магазинахСлужба госинспектора напоминает, что, даже поделившись личными данными, всегда можно потребовать прекратить их обработку.Советы во время онлайн-покупок:Черная пятница или Black Friday стартует ежегодно после дня Благодарения в США - всемирный день самых больших скидок в 2021 году начнется 26 ноября в полночь.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, служба государственного инспектора, черная пятница

Безопасный шопинг на Black Friday: советы Службы госинспектора Грузии

23:51 25.11.2021 (обновлено: 23:55 25.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЧерная пятница - скидки и распродажи - покупатели в торговом центре в масках
Черная пятница - скидки и распродажи - покупатели в торговом центре в масках - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Служба госинспектора отмечает, что, даже поделившись личными данными, всегда можно потребовать прекратить их обработку
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В связи с началом лучшего периода для покупок – "черной пятницы", жителям Грузии следует более внимательно относится к своим персональным данным и защитить их безопасность, говорится в сообщении Службы государственного инспектора страны.
Черная пятница - самый лучший день в году для любителей шопинга, так как таких больших скидок и во всех магазинах сразу ни в какой другой день не бывает.
Советы во время шопинга в магазинах
Будьте осторожны при передаче банковской карты консультанту или третьему лицу;
Постарайтесь скрыть данные банковской карты от других лиц или от камер видеонаблюдения;
При запросе вашей личной информации при совершении покупки интересоваться целью, для которой она собирается (например, ваш номер телефона может использоваться магазином в маркетинговых целях и для отправки вам рекламных сообщений).
Служба госинспектора напоминает, что, даже поделившись личными данными, всегда можно потребовать прекратить их обработку.
Советы во время онлайн-покупок:
Прежде всего убедитесь, что интернет-магазин вызывает доверие, и учтите репутацию соответствующего веб-сайта. При этом, веб-сайт должен иметь символ замка, прикрепленный к полю адреса, а адресная строка должна начинаться с HTTPS: //, а не с символов HTTP: //;
При регистрации на разных сайтах используйте сложные, комбинированные и разные пароли;
Не используйте компьютер общего пользования и Puplic Wi-Fi при совершении покупок в Интернете;
Если при покупке товара веб-сайт запрашивает личные данные, в необходимости которых вы сомневаетесь, обязательно уточните - почему они запрашивают эту информацию;
Для интернет-магазинов используйте специальную карту для покупок, на которой будет лишь сумма, необходимая для выполнения определенной транзакции;
Избегайте сохранения реквизитов банковских карт на сайтах;
Часто проверяйте свои банковские счета и убедитесь, что операции с вашей картой выполняются только вами.
Черная пятница или Black Friday стартует ежегодно после дня Благодарения в США - всемирный день самых больших скидок в 2021 году начнется 26 ноября в полночь.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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